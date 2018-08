Maskerede røvere truede ekspedient i Letkøb: Har du set dem?

Østjyllands Politi leder lige nu efter to - måske tre - personer, der mandag aften truede en kvindelig ekspedient til at udlevere pengene fra kassen.

Røveriet fandt sted i Letkøb på Rosenvangs Allé i Aarhus klokken 19.51.

Her kom to maskerede personer ind i butikken og truede ekspedienten på livet, hvorefter de fik pengene fra kassen udleveret, hvorefter de på vej ud ad butikken ragede flere pakker cigaretter til sig.

Det fortsat uvist, I hvilken retning de forlod stedet.

Ved du noget? Har du oplysninger i sagen bedes du kontakte Østjyllands Politi på telefonnummer 114.

De to gerningsmænd beskrives som værende:

A: Mand, cirka185-190 centimeter høj og spinkel af bygning. Han er østafrikansk af udseende og var iført en grå hættetrøje, der var trukket op over hovedet, samt sorte bukser og en sort jakke.

B: Mand, cirka 170-175 centimeter høj og spinkel af bygning. Han er østafrikansk af udseende og var iført sort tøj og en sort hættetrøje, der var trukket op over hovedet.

En tredje gerningsmand?

Østjyllands Politi har en formodning om, at der muligvis er en tredje person involveret i røveriet.

Letkøb ligger på hjørnet af Rosenvangs Allé og Vilhelm Becks Vej i Viby i Aarhus. Foto: Google Maps

- Ekspedienten har forklaret, at der to minutter inden røveriet var en mand, som var delvist maskeret, inde i butikken. Vedkommende havde en mistænkelig adfærd og kiggede meget rundt i butikken. Vi ved ikke med sikkerhed, om vedkommende har noget med røveriet at gøre, men uanset hvad, vil vi gerne tale med vedkommende, da han kan have relevant viden, siger Jeanette Løv Rasmussen, der er pressekoordinator hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun opfordrer folk, der kan have set noget eller har anden viden om sagen, til at kontakte Østjyllands Politi på telefonnummer 114.