Mand kastede krysantemum-bombe mod hus - antændte naboens have

Onsdag morgen blev Østjyllands Politi kaldt ud til en brand på Damagervej i Viby, som viste sig at være opstået på dramatisk vis.

En 43-årig beboer i området havde nemlig antændt en have ved at smide en krysantemumbombe mod nabohuset. Han erkendte at stå bag branden.

i stedet for at lande i kvindens hus ramte krysantemumbomben ydermuren og røg derefter over til naboens have, som blev brændt af. Østjyllands Politi

- Manden forklarede, at han havde et mellemværende med husets beboer, som han ønskede at ramme. Men i stedet for at lande i kvindens hus ramte krysantemumbomben ydermuren og røg derefter over til naboens have, som blev brændt af, oplyser Østjyllands Politi.

- De to kender altså hinanden, supplerer kommunikationsrådgiver Jeanette Løv Rasmussen over for TV2 ØSTJYLLAND.

Havde truet kvinden før episoden

Den 58-årige kvinde, som angiveligt var målet for bomben, forklarede over for politiet, at manden havde truet hende kort før episoden.

Den 43-årige er nu sigtet for at have forvoldt fare for andres liv og førlighed, for at have truet kvinden på livet og for brud på fyrværkeriloven.

Læs også Færge ude af drift: Udsat for hærværk i aftes

Ingen kom ifølge politiet noget til i forbindelse med branden.

Anklagemyndigheden har vurderet, at den sigtede ikke skal fremstilles i grundlovsforhør og kræves fængslet.