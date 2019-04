Mand fængslet for knivdrab på 25-årig kvinde

Den 31-årige mand, der mandag blev anholdt for at have knivdræbt en 25-årig kvinde i Randers, er nu varetægtsfængslet i fire uger.

Den mistænkte blev tirsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers kl. 11.30 og blev efterfølgende varetægtsfængslet.

- Retten har begrundet mistanke om, at det er den 31-årige mand, der er gerningsmanden, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Den 25-årige kvinde blev fundet død i en lejlighed på Mariagervej. Ifølge politiet kendte kvinden og manden hinanden i forvejen.

Den 31-årige blev varetægtsfængslet i 4 uger. Han nægter sig skyldig i manddrab men erkender vold med døden til følge. Han kærede kendelsen. #politidk #anklager https://t.co/ZtgXwYsL5Q — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) April 9, 2019

Politiet fik meldingen mandag ved 14-tiden. Da de første betjente nåede frem, forsøgte manden at flygte ud ad bagdøren, oplyser politiinspektør Michael Kjeldgaard.

Den mistænkte nægter sig skyldig i manddrab, men erkender vold med død til følge. Han kærede efterfølgende kendelsen.

Retten blev holdt for lukkede døre. Det har derfor ikke været muligt at få yderligere oplysninger om sagen.