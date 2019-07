Mand blev sur på ni-årig pige – truede med at skyde hendes hest

En diskussion på en privat grund ved en landejendom i Thorsø nær Hammel udviklede sig dramatisk torsdag aften. En ni-årig pige kom sammen med sin mor ridende ind på grunden ejet af en 66-årig mand.

Noget der fik manden helt op i det røde felt.

Manden erkender at have talt hårdt til pigen og moren, men han mener ikke, at han fremsatte trusler. Jakob Christiansen, Østjyllands Politi

Han skulle nemlig angiveligt have truet med at skyde pigens hest, fordi han var vred over, de var på hans grund.

- Pigens 38-årige mor ringer til os og anmelder truslerne, fordi de bliver urolige og bange. Hun fortæller, at de har redet på stedet flere gange uden problemer, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Thorsø ligger i Favrskov Kommune nord for Hammel. Foto: Google Maps

Erkender at have talt hårdt

Manden er tilsyneladende træt af, at man ikke respekterer hans private grund.

Under diskussionen ender han nemlig ifølge moren med at true med at skyde pigens hest, hvis de nogensinde kom igen.

Læs også Våben og patroner fundet under stor politiaktion i park

- Manden erkender at have talt hårdt til pigen og moren, men han mener ikke, at han fremsatte trusler, siger Jakob Christiansen.

Efter anmeldelsen aflagde Østjyllands Politi den 66-årige et besøg og traf ham uden for sit hus.

Også sigtet for at overtræde knivlov

Han blev anholdt og sigtet for at have fremsagt truslerne, der havde fremkaldt alvorligt frygt for andres liv og helbred.

Da betjentene fandt en kniv siddende i bæltet på den ældre mand, blev han også sigtet for at bryde knivloven. Den brød han, fordi han havde kniven på sig på offentlig vej.

Kniven blev dog ikke brugt i forbindelse med de påståede trusler.