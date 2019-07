Malerfirma vækker opsigt med skøre reklamer

"Licence to Paint", "Pretty Painters", "A painter is Born".

Mændene bag Malerfirmaet Kjærhus i Horsens har haft stor succes med en lidt mere kreativ form for branding af deres firma.

De fleste er jo gudskelov ellevilde med det. René Holst Kjærhus, Malerfirmaet Kjærhus

Opskriften er simpel.

De redigerer deres egne ansigter ind på kendte filmkarakterer og giver titlerne et mere "malerisk" præg.

- De fleste er jo gudskelov ellevilde med det, fordi vi skaber et lille smil i hverdagen, siger René Holst Kjærhus, der ejer firmaet sammen med sin bror Brian.

Han fortsætter:

- Så har det jo båret lidt frugt, og vi kan jo godt lide at have et humoristisk udtryk, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Også klassikeren Ghostbusters har fået en plads på en af malerfirmaets biler.

Skaber smil hos bilisterne

Alle firmaets 27 biler er udsmykket med forskellige filmreferencer og en punchline, og det går ikke ubemærket hen hos bilisterne i Horsens.

- Det er da meget sjovt, når man holder i kø et sted, og der holder nogle af hans biler, siger Kasper Frandsen fra Horsens, der dog også er lidt betænkelig ved de små-sjofle reklamer.

- Det må være lidt skægt, når man kommer ud til nogle ældre damer og skal forklare, hvorfor det hedder Fifty Shades of Paint, siger han.

Læs også Politiet advarer firmaer om snydemails i sommerferien

Brødrene er gået i tænkeboks i forhold til, hvilken film, der skal være den næste, som går fra det store filmlærred til bagsiden af en af malerfirmaets vogne.

- Det er yderst hemmeligt og bliver breaket på Facebook, når tid er. Hvis folk har ideer, er de selvfølgelig velkomne til at sende dem til os, siger firmaets ejer, René Holst Kjærhus.