Magnus redder klimaet gennem sine planter - og han har en opsang til haveejerne

Det er da heller ikke til at få fred for det klimasnak - nogen steder. Selv ude i sin have skal man tænke på, om man nu gør noget, der belaster klimaet. I al fald i følge Magnus Buch, der står bag hjemmesiden klimaplanter.dk.

- Jeg synes, man skal have dårlig samvittighed, hvis man køber en spagnumpotte med kunstgødning, siger han, for både spagnum og kunstgødning er skidt for klimaet.

Magnus Buch sælger sin spiselige, bæredygtige haveplanter på markeder rundt i Østjylland.

Ingen spagnum

Hvad er der nu i vejen med spagnum? Vil mange haveejere nok spørge.

- Når man høster spagnum, dræner man først moserne for vand for at kunne køre med de store maskiner. Når man graver, kommer der ilt til og der frigives CO2, forklarer Magnus Buch.

Han tilføjer at for meget CO2 i atmosfæren giver klimaforandringer.

Den holdning deles af Haveselskabet, som også fraråder haveejere at bruge spagnum, da det er en gammel, sart naturtype, der indeholder enorme kulstoflagre, der har ligget urørt i årtusinder.

Magnus Buch har en gartneruddannelse fra Beder Gartnerskole og har valgt at være selvstændig for at kunne lave tingene på sin egen bæredygtige måde.

Den spagnum, man køber i dag, er fra udlandet, da danske højmoser forlængst er fredede.

I stedet foreslår Magnus Buch, at man bruger knuste kokosskaller i sin jordblanding. - Kokosskaller er et restprodukt fra kokosolieproduktionen, og det har de samme egenskaber som spagnum, fortæller han.

Magnus Buch laver sin egen vitaminrige jord til de planter, som han sælger via sin hjemmeside eller på plantemarkeder.

Han blander de knuste kokosskaller med kompost og havejord og lægger træstykker og bark ovenpå jorden for at tiltrække insekter, der kan fortsætte nedbrydningen.

Det frigiver næring til planterne, og på den måde har han ikke brug for kunstgødning.

Knuste kokosskaller er Magnus Buchs alternativ til spagnum.

Dødt træ giver liv

- Når træstykkerne i bedet nedbrydes, suger jorden vand til sig, så i tørre perioder har jeg slet ikke brug for at vande, forklarer Magnus Buch.

- Mikroorganismerne og planterne har et symbiotisk forhold. Mikrolivet gør næringsstofferne tilgængelige for planterne, siger Magnus Buch der har en gartneruddannelse fra Beder Gartnerskole.

Højbede bygget af træstammer og træstykker i bedet tiltrækker insekter og styrker mikroklimaet i jorden.

I det år Magnus Buch har haft sin kolonihave i Randers, har han fjernet ethvert spor af den tidligere prydhave og i stedet sat sit eget præg med højbede, et ufærdigt vandhul og store stativer med planter.

- Jeg tager det ikke så tungt, at her er lidt rodet i starten. For mig handler det mere om bæredygtighed end æstetikken, siger han.

Magnus Buchs tips til bæredygtig planteproduktion - Brug knuste kokosskaller i stedet for spagnum.

- Lav et godt mikroklima i bedet med kompost, træ og jord i stedet for kunstgødning.

- Læg papstykker, bark eller afklippet græs ovenpå jorden for at holde på fugten og tiltrække insekter.

- Hold mus og andre gnavere væk fra bedet ved at kante med lavendel og ramsløg.

- I stedet for at give træbrædder træbeskyttelse kan man brænde overfladen på plankerne, så de ikke rådner.

Det er ikke nogen stor produktion af planter, som Magnus Buch kan fremvise i sin kolonihave i Randers.

- For mig handler det mere om bæredygtighed end om æstetikken, siger Magnus Buch om sin have.

- Jeg regner med at sælge 30.000 planter i år, siger han og tilføjer, at han godt ved, at han er en meget lille spiller på plantemarkedet.

- Men jeg er i opstartsfasen, og jeg er spændt og klar til at udfolde mig, og hvis jeg kan gøre noget i den rigtige retning, så er jeg tilfreds.

Magnus Buch har fokus på Verdensmål nr 15, der handler om livet på land. Ved ikke at bruge spagnum eller kunstgødning er han med til at beskytte planter, dyr og insekter.