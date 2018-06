Formodede rådhustyve løslades - men den ene fængsles alligevel

De to mænd, der lørdag blev fremstillet i Retten I Randers sigtet for indbud og påsat brand er, blevet løsladt.

Dommeren mente ikke, der var begrundet mistanke for at varetægtsfængsle de to mænd for sigtelserne.

Den ene mand er dog alligevel blevet fængslet, da politiet fandt 800 gram amfetamin i forbindelse med en ransøgmand af mandens mænd.

Mændene er dog fortsat sigtede i sagen, oplyser politikommissær Brian Olsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Anklagemyndigheden beder om lukkede døre, fordi vi fortsat har et efterforskningsarbejde, vi skal have lavet. Jeanette Løv Rasmussen, kommunikationsrådgiver, Østjyllands Politi

Der er tale om en 37-årig og en 33-årig mand, der begge fra Grenaa.

De er sigtet for at have brudt ind på rådhuset i Grenaa og i forbindelse med indbruddet at have påsat en brand.

- Vi har fået nogle oplysninger på baggrund af borgerhenvendeler og vores egen efterforskning, der gør, at vi mistænker netop disse to mænd for at stå bag branden, sagde Jeanette Løv Rasmussen, der er kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, tidligere i dag til TV2 ØSTJYLLAND.

Beder om lukkede døre i retten

Østjyllands Politi modtog onsdag nat en anmeldelse om, at der var brand på rådhuset. Brandvæsenet fik slukket branden, der resulterede i omfattende røg- og brandskader på dele af bygningen.

Det stod hurtig klart, at der var tale om en påsat brand i forbindelse med et indbrud. Flere kontorer var gennemrodet, ligesom det lykkedes politiets teknikere at finde frem til, hvor branden var opstået.

- Vi ønsker ikke at oplyse hvor eller hvordan branden er blevet påsat af hensyn til vores efterforskning, siger Jeanette Løv Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

De to mænd blev begge anholdt fredag og fremstilles lørdag klokken 13 i Retten i Randers.

- Anklagemyndigheden beder om lukkede døre, fordi vi fortsat har et efterforskningsarbejde, vi skal have lavet, og derfor kan vi heller ikke oplyse meget mere om sagen, siger Jeanette Løv Rasmussen, der er kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Branden blev anmeldt til politiet klokken 03.45 natten til onsdag.