Lokalderby venter: - Bliver en krig på mange områder

Der er altid smæk på, når de to østjyske Superligaklubber AGF og Randers FC tørner sammen, og det gør de igen søndag.

Kl. 16.30 på Ceres Park fløjtes der op til det opgør, som både spillere, trænere og ikke mindst fans i de to klubber formentlig ser mest frem til.

Det er en krig på mange områder, så det skal vi sørge for, at vi er klar til. David Nielsen, AGF-træner

- De to hold kæmper altid mod hinanden, og det er en tæt fight. Det er en krig på mange områder, så det skal vi sørge for, at vi er klar til, siger AGF-træner David Nielsen om opgøret til klubbens hjemmeside.

Tidligere på ugen måtte det aarhusianske fodboldflagskib lide den tort at ryge ud af pokalturneringen til Næstved Boldklub fra landets næstbedste række.

- Det var en tung aften at ryge ud af pokalen, vi kan ikke lide at skuffe vores fans. Men heldigvis er der nu kamp igen, som vi ser frem til, lyder det fra David Nielsen.

AGF-truppen Mustapha Bundu er med igen for AGF i forhold til den seneste Superligakamp mod FCK i Parken. Han erstatter unge Magnus Kaastrup. Andre Riel, Nicklas Backman og Roman Mysak er fortsat på skadeslisten. Her er David Nielsens udvalgte: Oscar Whalley

Dino Mikanovic

Björn Daniel Sverrisson

Jakob Ankersen

Mustafa Amini

Ryan Mmaee

Martin Spelmann

Tobias Sana

Jens Stage

Casper Højer Nielsen

Jesper Juelsgård

Mustapha Bundu

Pierre Kanstrup

Youssef Toutouh

Bror Blume

Kasper T. Kristensen

Daniel Thøgersen

Nimo Gribenco Kilde: AGF

Randers har overhånden

Også i den modsatte lejr ses der frem imod arvefjendeopgøret. Randers FC skal ligeledes forsøge at løfte sig efter en skidt præstation mod Esbjerg senest.

På trods af en mand i overtal i store dele af kampen tabte kronjyderne 0-2.

Jeg glæder mig til en af de store kampe. Det er et derby, som altid er spændende og intenst Kasper Enghardt, Randers FC-spiller

Mod AGF plejer Randers FC dog at have overhånden. I de seneste syv lokalopgør er det blevet til fem sejre til de lyseblå og to gange uafgjort.

- Jeg glæder mig til en af de store kampe. Det er et derby, som altid er spændende og intenst, siger midterforsvareren Kasper Enghardt til Randers FCs hjemmeside.

Han oplever en stigende rivalisering mellem de to klubber godt hjulpet på vej af lokalpressen, der for alvor har bagt op til opgørene de seneste gange.

- Der er altid en god stemning i forbindelse med de kampe. Den kamp er især sjov at spille, siger Kasper Enghardt.

Randers FC-truppen I forhold til den seneste kamp er midtbanespilleren Frederik Lauenborg ikke med for Randers FC mod AGF søndag. Her er den trup, som cheftræner Thomas Thomasberg har udtaget: Patrik Carlgren

Kasper Enghardt

Johnny Thomsen

André Rømer

Andreas Bruhn

Emil Riis

Mads Aaquist

Erik Marxen

Kasper Høgh

Kevin Conboy

Benjamin Stokke

Mikkel Kallesøe

Mikael Boman

Frederik Due

Saba Lobjanidze

Jonas Bager

Tobias Damsgaard

Simon Graves

Nicolai Poulsen

Marvin Egho Kilde: Randers FC

Inden dagens opgør ligger AGF på 8. pladsen i Superligaen med 18 point for 14 kampe. Randers FC er placeret som nummer 11 med tre point færre.

Begge hold har mulighed for at rykke flere pladser frem i tabellen med en sejr.