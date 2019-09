Lokal revy rejser sig igen efter krise

For tolvte gang løber Randers Revyen onsdag aften af stablen i Pakhuset ved havnen i Randers. Revyen var ellers truet sidste år på grund af manglende billetsalg, men i år er opbakningen stor.

Anne-Marie Salling fra Aarhus er kommet til revyen i mange år.

- Det er blevet en fast tradition. Den er noget helt specielt. Vi bliver taget imod med musik og champagne, og så er stemningen lagt. Vi kan godt lide at blive kredset lidt om. Vi er livsnydere, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Også skuespiller Lone Rødbroe er genganger. Hun har været med i revyen 11 gange.

- Det er noget helt specielt, at det foregår her på Pakhuset. Det er et særligt sted. Revy er en god aften. Vi er altid et skidegodt hold. Skidegode musikere og skidegode skuespillere, siger hun.

Revyen er kommet for at blive

Ifølge Peter Westphael, der er teaterleder på Randers Egnsteater, er revy generelt noget helt særligt.

- Vigtigheden ligger i mangfoldigheden og diversiteten. Man har hele tiden dømt revyen ude, men jeg tror, det er kommet for at blive. Det har kant over sig. Det er satire. Man griner lidt ad sig selv og sine egne holdninger, siger Peter Westphael.

Det kræver meget arbejde. Men det her er en drøm. Jeg er en stolt randrusianer. Hans Christian Møller, arrangør, Randers Revyen

Revyen kræver et stort stykke arbejde for alle involverede. Særligt restauratør og revyarrangør Hans Christian Møller ligger mange kræfter i Randers Revyen.

- Det kræver meget arbejde. Men det her er en drøm. Jeg er en stolt randrusianer, siger han.

I år er Lone Rødbroe, Mette Marckmann, John Batz og Tom Jensen med i Randers Revyen og den løber indtil 5. oktober.