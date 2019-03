Løsningen på van(d)skelige problemer leges ind i Randers

Hvorfor kan alt ikke bare kyles i toilettet? Og hvordan kommer vandet fra jorden og op i vandhanen? Det var nogle af de spørgsmål, som 20 klasser på tredje årgang fra skolerne i Randers fredag fik svar på.

Her var de 500 elever samlet til et stort arrangement ved navn Vandløbet i anledning af, at det fredag er Verdens Vanddag.

Budskabet virker, hvis det kommer fra børnene til forældrene. Peter Nordahn, vandforsyningschef i Verdo

Arrangøren er multiforsyningsselskabet Verdo.

- Vores håb med arrangementet er, at der hos den gennemsnitlige dansker kommer endnu mere fokus på, at vandet altså ikke bare kommer direkte fra vandhanen, siger Peter Nordahn, der er vandforsyningschef i Verdo.

Det er tid til en vandpause undervejs.

Derfor skal der arbejdes på at oplyse om, hvordan der passes på drikkevandet, forklarer han.

Og der er faktisk en ganske særlig grund til, at firmaet forsøger at give de gode vaner til børnene og ikke de voksne.

- Det kan lyde lidt snedigt, men det er ikke nogen hemmelighed, at budskabet virker, hvis det kommer fra børnene til forældrene.

Voksne skal have lidt hjælp

Børnene er også glade for at bruge skoledagen udenfor i stedet for at sidde foran tavlen.

Til Vandløbet fredag har de blandt andet fået lov at se videoer og bruge et mikroskop.

Det er vigtigt for børn at lære noget om vandet, fordi vi bliver selv voksne en dag. Maja Smedgaard Grønbæk, elev i 3. klasse

Men det hele er altså ikke bare underholdning. Der er også noget at lære undervejs, fortæller Maja Smedgaard Grønbæk, der er en af de elever, som deltager.

- Det har været sjovt. Det er meget hyggeligt, fordi mine klassekammerater også er med, siger hun og fortsætter.

Læs også Sprøjtegift fra private haver fundet i byens drikkevand

- Det er vigtigt for børn at lære noget om vandet, fordi vi bliver selv voksne en dag. Og de voksne skal have lidt hjælp til at passe på vandet. Det lyder ikke til, at de altid kan finde ud af det i hvert fald.

Da Vandløbet blev arrangeret første gang for tre år siden deltog seks klasser. Fredag var det tal helt oppe på 20.

En anden af de elever, som er med til det store arrangement, er Fillip Wael. Han er også blevet klogere, og nu vil han give nogle af dagens gode budskaber videre til andre, han kender.

- Jeg håber, at jeg kan få andre til at lade være med at smide skrald i naturen og sørge for, at de ikke smider ting i toilettet, som toilettet ikke kan tåle, siger han.

00:12 Her kan du høre, hvad Fillip Wael tænkte, da han blev klar over, at der kan være pesticider i drikkevandet. Luk video

Tankerne er derfor sat i gang hos børnene. Målet er derfor nået for arrangørerne, og Verdo er klar til at lave et lignende projekt igen næste år.

- Det kommer helt sikkert igen, slår Peter Nordahn fast.

Det er tredje år i træk, at Verdo har arrangeret Vandløbet.