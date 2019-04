Lørdagen byder på både frostvejr og næsten 20 graders varme

På en typisk indkøbsliste i april er det langt fra alle, der er har solcreme skrevet ned. Alligevel har det været en nødvendighed for mange de seneste par dage, hvor der har været høj sol.

- De her knap 20 grader er forår, når det er bedst, men det er også klassisk forår, at vi har kolde morgener, siger Andreas Nyholm, der er vært på TV 2 Vejret.

Påskedag får lidt mere sydvestenvind, og det betyder, at der generelt set vil være noget varmere. Andreas Nyholm, TV 2 Vejret

Og når det gælder denne lørdag, er der da heller ikke tale om en undtagelse. Også her kan der nemlig i løbet af dagen blive brug for både vinterfrakken og solcremen.

Om morgenen kan der blive frostgrader, men det er kun i de tidlige morgentimer. Foto: TV 2 Vejret

- Lørdag morgen kan vi igen komme under frysepunktet, men så skal man tidligt ud, for det går stærkt. Solen står tidligt op, og vi vil se at temperaturerne når op på 16-17 grader ved kysterne og lidt ind over land, siger Andreas Nyholm.

De kommende dage bliver der løbende varmere og mere sol, og derfor kan man henover påsken nyde en ægte tyvstart på sommeren.

I løbet af eftermiddagen kan man sagtens lægge sig på et tæppe på græsset og nyde varmen. Foto: TV 2 Vejret

- Påskedag får lidt mere sydvestenvind, og det betyder, at der generelt set vil være noget varmere, og så begynder vinden igen at dreje lidt mere mod øst, når påsken er slut, men der er fortsat varmt og tørt, siger vejrværten.

