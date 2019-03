LIVE: Så afgøres det! Kommer Randers FC eller AGF i top 6?

Den sidste runde i Superligaens grundspil står for døren. Her kan du følge alle kampene på vores liveblog.

Randers FC's chancer: Med en sejr over OB er Randers FC sikre på top 6. Hvis de spiller uafgjort, må hverken FC Nordsjælland, AaB eller AGF vinde. Taber Randers, er kronjyderne endegyldigt ude af top 6.

AGF's chancer: AGF skal vinde over AaB for at komme i top 6. Men det kræver samtidig, at Randers FC og FC Nordsjælland taber. Spiller FC Nordsjælland uafgjort mod Vendsyssel, så skal AGF vinde med tre overskydende mål.

Følg alle rundens Superliga-kampe herunder. Alle kampe begynder klokken 17:00.