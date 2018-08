Minut for minut: Randers udligner til sidst

En af hver er det blevet til for Randers FC i dette års Superliga, der startede med at tabe til Brøndby, for derefter at spille uafgjort med AC Horsens, inden de i seneste runde slog OB med 1-0.

Dermed har kronjyderne samlet fire point sammen, og indtager Superligaens 11. plads før dagens kamp i Esbjerg.

Oprykkerne fra det sydvestlige Jylland har ikke fået nogen prangende start på deres nye tilværelse i landets bedste række, kun et enkelt point er det blevet til før dagens kamp mod Randers.

Du kan følge kampen i livebloggen herunder, når den fløjtes i gang klokken 16.00: