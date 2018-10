LIVE: Par tiltalt for at mishandle 61 hunde - nu begynder retssagen

I februar sidste år blev 61 hunde fundet i et hjem i Gjerlev nord for Randers. 45 af hundene var afmagrede, indsmurt i egen afføring og var meget menneskesky. De resterende 16 hunde var blevet aflivet i huset angiveligt ved enten brug af slag eller skud.

En 70-årig kvinde og en 58-årig mand er tiltalt for grov uforsvarlig behandling samt mishandling af de 61 hunde. Retssagen foregår ved Retten i Randers.

Anklageren fortæller, at hun ikke kender til så grov en sag om misrøgt af hunde. Hun vurderer ligeledes, at da der er tale om grov uforsvarlig behandling af dyr, og der derudover er tale om et så stort antal, så vurderer hun, at straffen ligger højere end en bødestraf.

