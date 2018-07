LIVE: Vejle styrer løjerne mod AGF

Det er mere end ni år siden, at AGF og Vejle har mødtes i Superligaen, men i aften gentages den jyske klassiker i Nørreskoven i Vejle.

AGF har indledt sæsonen med to hårde kampe mod henholdsvis de forsvarende mestre fra FC Midtjylland og bronzevinderne FC Nordsjælland. Alligevel er det blevet til to point i form af to 1-1-kampe.

Vejle vendte tilbage til Danmarks bedste fodboldrække med en overbevisende indsats mod Hobro, der blev sendt hjem med et nederlag på 3-1. I sidste runde blev det til endnu et fornemt resultat, da Jyllands Rubin rejste hjem fra Brøndby Stadion med en 1-1'er i bagagen.

Følg opgøret mellem Vejle og AGF herunder.