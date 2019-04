Minut for minut: AGF klarede skærene med en sejr over Sønderjyske

AGF kan tidligt torsdag eftermiddag fjerne den sidste matematiske tvivl om, hvorvidt Aarhus også i næste sæson har et hold i Superligaen.

Eter to sejre i træk skal der blot et enkelt point til for definitivt at sikre sig overlevelse, når aarhusianerne på hjemmebane tager imod Sønderjyske.

For kun tre dage siden trak AGF det længste strå mod netop Sønderjyske, da østjyderne tog hjem fra Haderslev med en 1-0-sejr.

Kampen mellem AGF og Sønderjyske fløjtes i gang kl. 12. Følg opgøret i livebloggen nedenfor: