AC Horsens møder søndag aften de forsvarende FC Midtjylland i Herning.

AC Horsens kommer til kampen med et uafgjort resultat mod Hobro i bagagen. Dagens modstander fra Herning har været godt kørende de seneste to kampe, hvor det er blevet til to sejre.

AC Horsens ligger før dagens kamp på en 10. plads men kan avancere op i tabellen, hvis de formår at få point med hjem.

Følg kampen i livebloggen herunder, når den fløjtes i gang klokken 20.00: