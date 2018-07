Lidl tilbagekalder vare: Der kan opstå ild ved brug af produktet

Hvis du har været i Lidl for at købe et Quick-Wiring Kit til at samle ledninger med, så skal du lige kigge en ekstra gang på din vare.

Lidl tilbagekalder nemlig kittet af mærket ”Powerfix”, skriver supermarkedskæden i en pressemeddelelse.

Kæden har selv undersøgt produktet og har fundet ud af, at der er risiko for, at produktet giver elektrisk stød, og at der kan opstå ild, hvis man bruger det.

Det er denne form for ledningssamlersæt, som Lidl nu kalder tilbage. Foto: Lidl Foto: Lidl

Smid det ud eller returnér det

Det er specifikt ”Power Fix” med modelnummer HG0235A version 01/2018, som man ikke må bruge. Andre produkter af samme mærke er ikke omfattet af tilbagekaldelsen. Du kan finde modelnummeret og versionen på bagsiden af pakken.

Lidl råder til, at man enten kasserer produktet, eller returnere det til den nærmeste Lidl-butik. Her vil du få pengene retur, selv hvis du ikke har bonen.

Kittet til at samle ledninger med er solgt i butikken siden 31. maj 2018.

Lidl har 114 butikker landet over og flere på Sjælland og øerne.