Badegæster hopper over hegn og risikerer deres liv

Nogle badegæster i Risskov-området nord for Aarhus er trætte af, at Aarhus Letbane har spærret deres sædvanlige rute ned til stranden.

Det er i hvert fald Aarhus Letbanes teori, efter de flere gange har oplevet, at badegæster hopper over et hegn og krydset Letbanens spor for at komme ned til stranden. Nogle har sågar klippet kæder og hængelåse op, så hegnet er slået på vid gab på begge sider af letbanesporet.

Læs også PTSD-ramt lokofører: Kan arbejde ni timer om ugen

De farlige situationer får nu Aarhus Letbane til at udsende en advarsel.

Det er ikke kun ulovligt at blæse på alle sikkerhedsregler, men også forbundet med stor livsfare at agere på denne måde. Michael Borre, Aarhus Letbane

- Det er ikke kun ulovligt at blæse på alle sikkerhedsregler, men også forbundet med stor livsfare at agere på denne måde, skriver direktør for Aarhus Letbane, Michael Borre, i en pressemeddelelse.

Direktøren tilføjer, at letbanetogene er næsten lydløse og passerer Rolighedsvej med høj hastighed.

- Det er derfor, at vi og Banedanmark har afspærret overgangen. Vi må på det kraftigste advare mod at kravle over hegnet – og tager vi nogle i at ødelægge afspærringen, vil de omgående blive meldt til politiet. Sikkerhed har højeste prioritet for Aarhus Letbane, fastslår direktør Michael Borre.

Det er den her tunge letbane, som badegæsterne risikerer at blive kørt ned af på vej til stranden.

Der kommer ny station

Det er på Rolighedsvej i Risskov, at de hopper over hegnet.

Problemet for badegæsterne er, at Banedanmark har fjernet den tidligere gangbro, fordi der i stedet skal bygges en sikret overkørsel.

Vil man på stranden ved Risskov Strandpark, opfordrer Aarhus Letbane i stedet for badegæster til at benytte overgangen ved Badevej, som ligger 300 meter længere sydpå.

Kortet her viser Rolighedsvej i Risskov. Foto: Google Street View

På Badevej sørger forskudte bomme for, at folk stopper op, inden de passerer sporet.

I løbet af sommeren er det Aarhus Letbanes plan at nedlægge den nuværende overgang ved Rolighedsvej for at gøre plads til den nye letbanestation Risskov Strandpark.

I stedet kommer der en ny, sikret overkørsel 50 meter længere nordpå, hvor den gamle, nu fjernede gangbro befandt sig. Samtidig laves den nuværende overkørsel ved Badevej om til en sikret stiovergang.

Læs også Ansat i børnehave renset efter mistanke om overgreb: Mister stadig jobbet