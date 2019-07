Letbanedirektør efter ulykke: - Det er dybt tragisk

Lørdag formiddag kolliderede et letbanetog og en norsk indregistreret personbil ved Trustrup i Djursland. En far og en søn mistede livet. En anden voksen og et barn, der også befandt sig i personbilen, meldes uden for livsfare og befinder sig på Skejby Sygehus i Aarhus.

Direktøren for Letbanen, Michael Borre, udtaler til TV2 ØSTJYLLAND, at han er dybt berørt af situationen:

- Det er virkelig tragisk, og det er klart, at jeg er berørt af det. Især fordi vi ikke ved hvorfor, det er sket. Mine tanker går til de efterladte og de pårørende, og vi afventer nu Havarikommissionens undersøgelse, siger Michael Borre til TV2 ØSTJYLLAND.

Overkørslen var under opdatering

Ulykken skete ved letbane-overskæringen ved Albøgevej i Trustrup. Michael Borre oplyser til TV2 ØSTJYLLAND at ulykken er sket, idet et letbanetog med høj hastighed kørte gennem overkørslen, ramte bilen og derfra slyngede den ind i en kørestrømsmast.

Der er ingen bomme ved overkørslen, men et lysanlæg og en blinker. Ifølge Michael Borre var Banedanmark ved at opdatere overkørslen, inden uheldet indtraf.:

- Overkørslen er en sikker overkørsel, og der er intet unormalt i, at der ikke er et bomanlæg. Vi skal nu finde ud af, om lysanlægget og blinkeren har fungeret. Derfor afventer vi Havarikommissionens undersøgelse, før vi kan sige mere om det, siger Michael Borre til TV2 ØSTJYLLAND

Lørdag eftermiddag er teknikere ved at tjekke lyden og lyset på overkørslen. Det er endnu ikke slået fast, hvad der var grunden til ulykken.

Letbaneselskabet vil understøtte Havarikommissionen med de data, de skulle have brug for i deres undersøgelse af ulykken. Så snart kommissionen er færdig med undersøgelsen, vil letbaneselskabet fjerne toget og undersøge dets skader.

Artiklen opdateres løbende