Letbanekaos på Odder-strækning får kunder til at rive sig i håret

Det var meningen, at Charlotte Jonasson fra Mårslet hver morgen skulle tage letbanetoget til Aarhus.

I stedet hopper hun på sin elcykel, som kan nå Aarhus Universitet på 40 minutter. Det er en væsentlig forbedring i forhold til at tage letbanen. Desuden er der ikke kommunikationsproblemer med elcyklen.

- Jeg har prøvet, at det har taget halvanden time at komme fra Mårslet til universitetet. Det burde tage 35 minutter, siger Charlotte Jonasson, der er lektor på Aarhus Universitet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Charlotte Jonasson er blot én af mange, der er slemt skuffede over letbanestrækningen mellem Odder og Aarhus.

Det er absolut ikke acceptabelt overfor de kunder, der gerne vil køre letbanen, og det arbejder vi på at gøre bedre. Martin Boisen Tams, leder af trafik og kundeservice, Midttrafik

Ned ad bakke siden fejring

Den nye strækning blev fejret den 8. september, men siden da har der ikke været meget at juble over. Næsten hver dag byder på forsinkelser og aflysninger, og kommunikationen til kunderne er helt til rotterne.

- Jeg har stået på Mårslet Station og set på skærmen, at toget afgik som planlagt. Så forsvandt afgangen pludselig fra tavlen af. Men toget kom altså ikke, siger Charlotte Jonasson til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det mindste, man kan gøre, er, at informere folk så hurtigt som muligt. Det har de i hvert fald ikke haft styr på. Det er frustrerende.

I dag, torsdag, var tre ud af dagens første syv ture aflyst - uden at passagerne fik nogen information.

'Absolut ikke acceptabelt'

Ifølge Aarhus Letbane skal forsinkelser og aflysninger på letbanestrækningen mellem Odder og Aarhus skyldes en trekant af testkørsler, nedfaldne blade og flere uheld med letbanetog i senere tid.

Det ændrer dog ikke ved, at kommunikationen til letbanekunderne har været temmelig miserabel, indrømmer Midttrafik.

- Det er absolut ikke acceptabelt overfor de kunder, der gerne vil køre letbanen, og det arbejder vi på at gøre bedre. Vi har et automatisk trafikinformationssystem, som er tilknyttet letbanen. Det har vi vurderet, at det ikke fungerer optimalt, og derfor overgår vi nu til manuel opdatering af driftsinformation på letbanen, siger Martin Boisen Tams, der er leder af trafik og kundeservice i Midttrafik, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg forventer, at man i de kommende uger vil opleve en kraftig forbedring af den information, man vil få ude på perronerne.

Når letbanen er i drift og en del af den offentlige transport, hører driften ind under Midttrafik. Det er derfor, at det er en repræsentant fra Midttrafik - og ikke Aarhus Letbane - der udtaler sig om kommunikationen vedrørende letbanen.