Lastbil involveret i større uheld - motorvej spærret

E45 er mandag formiddag spærret i den ene retning mellem Skanderborg og Ejer Bavnehøj.

Det skyldes et større færdselsuheld, hvor en lastbil er kørt op i en langsomt kørende kø.

Ved sammenstødet ramte lastbilen midterrabattens autoværn, som blev skubbet over i sydgående retning.

I første omgang var motorvejen spærret i begge retninger, men omkring klokken 10 oplyser politiet, at det er muligt at passere via nødsporet i retning mod Horsens.

Der er forsat spærret i retning mod Aarhus.

I forbindelse med uheldet er en lastbil kørt ind i autoværnet på E45. Foto: Per Øxenholt - Øxenholt Foto

Politi og redningsfolk er i stor stil rykket ud til uheldsstedet. Bilinspektør og bjærgningskøretøj er tilkaldt.

- Tre personer er kommet til skade, men ingen er i kritisk tilstand, siger vagtchef Jeppe Thranum til TV2 ØSTJYLLAND.

Trafikken bliver ledt af ved <54> Ejer Bavnehøj i retning mod Aarhus i forbindelse med uheldet. Politi og redningsmandskabet arbejder på højtryk. Der forventes tidligst genåbnet i løbet af formiddagen. #dktrafikinfo https://t.co/90nB0mBspV — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) June 24, 2019

Vagtchefen kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, hvor længe E45 vil være spærret.

Ifølge Vejdirektoratet forventes stærkningen tidligst genåbnet i løbet af formiddagen.

De tre kvæstede personer er blevet bragt til Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Uheldet blev anmeldt til politiet klokken 8.09.