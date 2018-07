Landsbyboere åbnede deres hjem op for at vise Guldkantsdanmark

For mange er det helt utænkeligt at flytte væk fra storbyens larm og liv, og for dem er landlivet nærmest skræmmende. For at gøre op med fordommene og vise det skønne ved landet, var der lørdag Åben Landsby i Stødov-Fejrup på Helgenæs.

Man kommer ind bag ved plankeværket, så man får en idé om, hvordan det er at bo her, og ser hvor smukt her er. Lisbeth Jensen, Stødov

20 boder og forskellige hjem bød de interesserede indenfor, og dem var der over 500 af.

- Man kommer ind bag ved plankeværket, så man får en idé om, hvordan det er at bo her, og ser hvor smukt her er, fortalte initiativtager til arrangementet, Lisbeth Jensen, lørdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Træder normalt ikke ind i folks baghave

Det var fjerde år i træk, at landsbyerne åbnede op, og målet var ligesom tidligere at vise Guldkantsdanmark.

- Jeg synes, at vi bor på guldkysten. Her er smukt, og det er et sted, hvor der sker rigtig mange ting. Der er dejligt at være, lød det fra Lisbeth Jensen.

Blandt de besøgende var Charlotte Østerhaab inde fra Højbjerg ved Aarhus.

- Man træder normalt ikke bare lige ind i baghaven hos folk, så det er da sjovt at se, hvordan de har indrettet sig. Det er et fedt sted, som man ikke opdager, uden der er en anledning til at træde ind i folks huse, sagde hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Charlotte Østerhaab (tv) blev hurtigt tryllebundet af landlivet på Helgenæs.