Landmand om hjælpepakke: - Den er ikke noget værd

Det var en varm og tør sommer, og det gik hårdt ud over landmændene.

Nu har politikerne forhandlet sig frem til en hjælpepakke på 380 millioner kroner. Som består af et bredt forlig mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, men det fortæller Claus Fenger, at han ikke kan bruge til noget.

Tanken er fin. Men resultatet af det, og det vi står med nu, det er ligegyldigt. Det har ikke nogen værdi for os. Claus Fenger, landmand og mælkeproducent, Odder

- Tanken er fin. Men resultatet af det, og det vi står med nu, det er ligegyldigt. Det har ikke nogen værdi for os. Når man dividerer det ud på de landmænd der er, er det 30.000 pr. virksomhed, siger Claus Fenger, som er landmand.

Hjælpepakken rækker ikke

Det endelig tab er endnu ikke helt opgjort. Der er opgjort for korn, raps og frøafgrøder.

- Tabet bliver nok lidt mindre på grund af regnvejret end de 6,4 milliarder, men jeg mener, at vi er op omkring de seks milliarder, fortæller Troels Toft, som er sektor direktør for planter hos Seges.

Det er ifølge ham et meget stort tab for landmændene.

- Det er et meget stort tab. Især med korn og rasp. Her er det et tab på omkring 30-35 pct. af en normal høst.

Claus Fenger manglede foder til sine køer. Han var nødt til at sende en del af sine køer til slagtning for at optimere den situation, de stod i sommer.

Selvom Claus Fenger sætter pris på tanken til landmændene, så rammer politikerne langt under og helt forkert ifølge ham.

- Som landmænd er vi virkelig trætte af støttepakker, fordi at mange af de muligheder, vi har, er behæftet med bureaukrati og omkostninger.

Troels Toft fra Seges er enig. Han mener ikke, at pakken er i nærheden af at slå til.

Den slår slet ikke til. Den er alt for lille. Selvfølgelig vil man aldrig få fuld dækning. Men det her er så langt fra. Der er lang vej igen. Troels Toft, sektor direktør for planter, Seges

- Den slår slet ikke til. Den er alt for lille. Selvfølgelig vil man aldrig få fuld dækning. Men det her er så langt fra. Der er lang vej igen. Den rammer ikke rigtigt. Den gives i form af produktionsafgifter, som alle landmænd ikke skal betale. Det er mærkeligt, siger han.

Landmændene er rykket sammen

Claus Fenger står til at miste 400-500.000 kr. i udbytte.

- I min økonomi er det et stort hak ned. Det gør, at det bliver et år, hvor det er negativt udbytte. Vi mangler nok en halv million i afgrødeudbytte.

Han forklarer, at landmændene har været gode til at hjælpe hinanden, og at det hjælper mere end hjælpepakken.

Landmændene har rykket sammen. Vi har hjulpet hinanden med halm og fået så meget ud af de afgrøder, som der er. Claus Fenger, landmand og mælkeproducent

- Landmændene har rykket sammen. Vi har hjulpet hinanden med halm og fået så meget ud af de afgrøder, som der er. Det har langt større værdi end, hvad hjælpepakken kan bidrage med.

Han er dog glad for opbakningen, og at politikerne igen sætter sig sammen næste år.

- Vi er glade for opbakningen, og vi er positive over for, at de sætter sig sammen igen til næste år og ser, hvad der er af resultater. Der håber vi, at de kan gøre noget, siger Claus Fenger.

