Kvinde ramt af letbanetog: Tog kører atter i Aarhus

En kvinde er torsdag morgen blevet ramt af et letbanetog ved Ringgaden i Aarhus.

Kvinden er kørt til hospitalet, og uheldet betød, at Letbanen i en times tid holdt stille mellem Aarhus Hovedbanegaard og Aarhus Universitetshospital.

- Kvinden er kørt på hospitalet, men jeg får fortalt, at hun selv kunne gå ind i ambulancen, siger kommunikationschef ved Aarhus Letbane Jens Velling til TV2 ØSTJYLLAND.

Uheldet ved Nordre Ringgade gav trafikale problemer i morgentrafikken.

Uheldet skete kort efter klokken 7.

Klokken 8.15 bekræfter Jens Velling over for TV2 ØSTJYLLAND, at togdriften mellem Aarhus Hovedbanegaard og Aarhus Universitetshospital er genoptaget. Der vil dog blive kørt med forsinkelser i et stykke tid.

Læs også Letbanen kører atter efter påkørsel af 42-årig cyklist

Der køres normalt på strækningen Odder-Aarhus og Universitetshospitalet-Lisbjergskolen, oplyser Midttrafik på deres hjemmeside.

Anden gang denne uge

Dagens uheld sker blot to dage efter, at en 42-årig mandlig cyklist blev påkørt af et letbanetog ved Havnepladsen i Aarhus.

Påkørslen tirsdag betød, at Letbanen i halvanden time ikke kørte mellem Aarhus H og Lisbjergskolen.

Uheldet ved Nordre Ringgade gav trafikale problemer i morgentrafikken. Foto: Per Øxenholt - Øxenholt Foto

Læs også GROTESK VIDEO: Bil kører på letbaneskinner

Dengang oplyste politiet, at de første undersøgelser tydede på, at cyklisten var kørt ud foran letbanen.

Påkørslen berørte mange mennesker i morgentrafikken i Aarhus.

Opdateres...