Kvinde faldt ned fra klatrevæg - dreng brækkede ryggen i april

Søndag faldt en kvinde ned fra en klatrevæg i Klatresjov Århus i Brabrand. Hun fik et åbent brud på den ene ankel og blev hentet i en ambulance.

Læs også Kvinde faldt ned fra klatrevæg og fik åbent ankelbrud

I forbindelse med TV2 ØSTJYLLANDS dækning af sagen har det vist sig, at det ikke er første gang, det går galt. Tilbage i april var der også en episode, hvor det gik galt i klatrehallen.

Den 30. april i år var 14-årige Emil Togsverd fra Silkeborg på tur i Klatresjov med sin svømmeklub, da han faldt cirka fem meter ned fra en væg.

Han kunne have mistet livet og sin førlighed. Anne Togsverd

Han brækkede blandt andet seks ryghvirvler, samt venstre lårben, som blev opereret og sat sammen med marvsøm og skruer.

- Det var et voldsomt chok. Det har været livsomvæltende. Lægerne har understreget, hvor heldig han har været. Han kunne have mistet livet og sin førlighed, siger Anne Togsverd, der er mor til Emil Togsverd.

Hun var selv tilstede i hallen, da ulykken indtraf, og hendes søn er stadig meget påvirket af ulykken.

- Han går med korset og halskrave og ligger stadig ned det meste af tiden, siger Anne Togsverd og fortsætter:

- Den 1. august kan han forhåbentlig starte på udtrapning af korset og halskrave. Derefter venter et tre måneder langt genoptræningsforløb af ryggen.

00:56 VIDEO: I november sidste år var Nordens bedste klatrere samlet i Gellerup til stort stævne. Luk video

Glemte sikkerhedslinen

Det var ikke udstyret, der svigtede, da den 14-årige dreng faldt ned. Han havde glemt at spænde sikkerhedslinen, inden han kravlede op på væggen.

- Alle mennesker glemmer et eller andet indimellem. Det her var en fatal forglemmelse, siger Anne Togsverd.

Læs også Kim faldt 12 meter ned fra klatrevæg: Attraktion holder fortsat lukket

Hun forstår ikke, at der tre måneder efter kan ske endnu en ulykke i klatrecentret.

- Nu er det sket to gange på 12 uger. Så bliver man nødt til at retænke proceduren, siger hun.

Menneskelige fejl

Hos Klatresjov Århus er de dybt berørte af begge episoder.

- Jeg er dybt berørt over det her. Man går helt i chok og tænker, hvordan sådan noget kan ske. Det er super tragisk for de her familier, siger klatrecentrets ejer Danh Cong Nguyen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Nogle af vores instruktører skulle også til psykolog og kunne ikke gå på arbejde i uger efter, siger han om Emil Togsverds ulykke i april.

Han fortæller, at der i begge sager er tale om menneskelige fejl, hvor personerne havde glemt at spænde sig fast, inden de begyndte at klatre op på væggene.

Jeg er dybt berørt over det her. Danh Cong Nguyen, Klatresjov Århus

Derudover oplyser han, at alle klatrere får udførlige instruktioner, inden de bliver sluppet løs på centrets mange klatrevægge. Desuden følger instruktørerne løbende de klatrende på væggene.

Det var også tilfældet for både Emil Togsverd og kvinden, der var involveret i søndagens ulykke.

- Han og de 20 andre børn havde absolut intet besvær med at sikre sig på krogen, klatre op og hoppe af, og de kunne klare de fleste af vores vægge uden besvær. At han glemmer at sikre sig, lige i slutningen af arrangementet, er dybt uheldigt og tragisk, siger Danh Cong Nguyen.

Læs også Kim faldt 12 meter ned fra klatrevæg: Attraktion holder fortsat lukket

Kigger på procedurerne

Klatrecentrets ejer fortæller, at alt udstyr og alle procedurer blev gennemgået efter ulykken i april, og man forsøgte samtidig at højne sikkerheden.

Vi overvejer hele tiden, hvordan vi kan gøre det mere sikkert. Danh Cong Nguyen, Klatresjov Århus

- Før blev man kun bedt om at lave en tester på første væg, men efter den første ulykke, blev det ændret til, at man skal lave en tester, hver gang man skifter til en ny væg, siger Danh Cong Nguyen.

Klatresjov ligger med adressen Holstrupgårdvej 18 i Brabrand. Foto: Google Maps

Efter ulykken i søndags vil han se på, hvad man ellers kan gøre for, at lignende ulykker ikke sker igen.

- Vi er også mennesker. Vi er ikke en kæmpestor og kold virksomhed. Vi overvejer hele tiden, hvordan vi kan gøre det mere sikkert, og vi arbejder hårdt på det, siger Danh Cong Nguyen.

Han fortæller, at skilte med påmindelser om at huske sikkerhedslinen og måtter er noget af det, der er på tegnebrættet.

Stort ansvar

I sidste ende er det dog stadig den enkelte klatrer, der har ansvar for at spænde sig fast til sikkerhedslinerne ved klatrevæggene.

Et ansvar, der ifølge Anne Togsverd, måske er for stort.

- Det er helt hallo, at man selv skal have det ansvar, når der sker så store ulykker, siger hun.

Læs også Babyboom: Jeg kan ikke mindes vi har haft så mange fødsler før

Danh Cong Nguyen forstår moderens frustration, men fortæller, at det ikke er muligt for instruktørerne at tjekke alle klatrernes sikkerhedsliner hele tiden.

- I teorien kan vi godt hyre en person til at holde øje med hver enkelt person hele tiden, men økonomisk kan det simpelthen ikke lade sig gøre, siger han.

Han oplyser desuden, at sikkerheden og procedurerne er de samme i Klatresjov Århus som i andre klatrehaller.