Kunstværk stjålet: - Jeg håber ikke, det ligger krøllet sammen et sted

Aarhus byrum er blevet et kunstværk fattigere.

I løbet af sidste uge, er der nemlig blevet stjålet et værk, som Kunsthal Aarhus havde hængt op under Skt. Clemens Bro i Aarhus.

- Det er ærgerligt, fordi det betyder, at et værk, som ellers skulle være tilgængeligt for alle, pludselig kun er tilgængeligt for den, der har stjålet det, siger Sille Kirketerp Berthelsen, der er kommunikationsansvarlig hos Kunsthal Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er tale om et værk på et banner, som er lavet af den britiske kunstner George Henry Longly. Værket hedder Searchers og er skabt i Aarhus i samarbejde med den schweiziske musiker og kunstner Nelson Beer.

Er bevist ikke anmeldt

Kunsthal Aarhus er i tvivl om, hvornår værket er forsvundet, men de har en formodning om, at det er sket fra torsdag til fredag i sidste uge.

Og selvom de er ærgerlige over, at værket ikke har kunnet hænge i fred i det offentlige rum, har de valgt ikke at melde det politiet.

- Det handler om, at vi godt ved, at der er en risiko, når vi hænger noget op i det offentlige rum. Derfor hænger vi heller ikke noget op i byrummet, som er uerstatteligt, siger Sille Kirketerp Berthelsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Kunsthal Aarhus har også haft kontakt til Aarhus Kommune, for at tjekke op på, om de ved en fejl har taget det ned, men det er ikke tilfældet. Nu håber Kunsthal Aarhus bare, at værket er havnet hos én person, der sætter pris på det.

- Vi hænger ikke noget op med henblik på, at det skal stjæles, men jeg håber, at dem der har stjålet værket, er glade for det, og ser en værdi i det, og at det ikke bare ligger krøllet sammen et eller andet sted, siger Sille Kirketerp Berthelsen til TV2 ØSTJYLLAND.

En del af noget større

Udstillingen, som værket er en del af, hedder You Are in My Veins. Her har seks internationale og danske kunstnere til at skabt nye værker til Aarhus. Udstillingen åbnede i forbindelse med med Art Weekend Aarhus fra 4. til 6. oktober og vil løbe efteråret igennem fra 4. oktober til 17. november.

Udstillingen er skabt på foranledning af Kunsthal Aarhus, kunsthallen Galleri Image og Aarhus Billedkunstcenter, der for første gang er gået sammen om at lancere en internationalt baseret byrumsudstilling i Aarhus’ indre by.

George Henry Longly & Nelson Beer står bag værket, searchers, installationen er skabt til You Are in My Veins under Skt. Clemens Bro, kurateret af Charlotte Sprogøe for Kunsthal Aarhus, Aarhus Billedkunstcenter og Galleri Image. Foto: Jan Søndergaard