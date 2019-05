Pink ambulance spreder kindkys: Kunsten er som medicin

Med kindkys, sang og smil rykkede ambulancen i dag ud til Vita Park i Odder.

Dog var den klassiske gule ambulance skiftet ud med en lyserød maling og velour.

Den lyserøde ’Kunstbulance’ tilhører Kunstpartiet. De er på en vigtig mission, hvor de lige nu kører rundt i flere østjyske byer for at sætte fokus på, hvordan kunst og kultur kan påvirke vores sundhed.

De skal sprede glæde og serotoni, som er en følelse af veltilpashed, for at sætte fokus på, at kunst kan bruges som alternativ medicin.

- Kunst kan og skal ikke erstatte almindeligt medicin. Vi bruger kunsten som et supplement til dagligdagen for at forbedre det mentale og fysiske helbred blandt befolkningen, siger Jon Bernstorf Lehmann, der er medlem af Kunstpartiet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kunstpartiet er et ikke-politisk parti.

Torsdag var de forbi Vita Park, der er et center for sundheds-, erhvervs.- og kulturrelaterede aktiviteter i Odder, hvor de gav borgerne i byen et kulturelt sundhedstjek

VIDEO: Kunstbulancen lagde i dag vejen forbi Vita Park i Odder for at sprede glæde til borgerne.

Her gik de fra kontor til kontor og lavede små, finurlige indslag for at give medarbejderne og folk udefra et smil på læben.

- Kunst kan påvirke helbredet ved at give den her energi, som vi har, videre ved at synge, kysse og bringe folk ud i situationer, som de ikke er vant til, siger Jon Bernstorf Lehmann.

Øger sundhedsfølelsen

Hele ugen har kunstpartiet været i Odder, hvor der blev sunget italienske sange om romantik, delt kindkys ud, og det fik smilet frem blandt de mange mennesker, de mødte på deres vej i Vita Park.

Johanna Nebel og Kristine Svane er nogen af dem, der fik lov at prøve det på egen krop. Hvad, de troede skulle være et almindeligt møde, blev afbrudt af italiensk sang, kindkys og en quiz med tomater som præmie.

- Vi tænkte først, hvad sker der her, og hvad skulle vi nu udsættes for. Men det var rigtig sjovt, og vi fik grinet, siger Johanna Nebel.

De mange kindkys og overraskende indslag var for nogle også lidt grænseoverskridende.

Et møde mellem en række sygeplejersker tog pludselig en uventet drejning, da Kunstpartiet kom på visit.

- Det var lidt grænseoverskridende, at de kom så tæt på én, men det var jo festligt, og man blev i godt humør, siger Dorthe Kenny, der arbejder som tandplejer i Vita Park.

Vigtig faktor for livsglæde

Som en del af Europæisk Kulturregion håber Odder Kommune, at et projekt som Kunstbulancen kan give borgerne nogle gode oplevelser.

- Jeg synes, det er rigtig fint for det afprøver nogle nye veje. Jeg håber, at borgerne får nogle gode oplevelser, og at de får øjnene op for, at kultur er en vigtig faktor for sundhed og livsglæde, siger Karsten Poulsen, der er direktør for Børn, unge- og kultur i Odder Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kunstpartiet sang og delte roser ud til Vita Parks kunder.

For sundhed handler om mere end, at man er fysisk rask.

- Sundhed er også det, at man trives og har det godt, siger Karsten Poulsen.

Kunstpartiet selv kan mærke, at deres mission ofte er med til at give folk, de møder på deres vej, et ekstra smil på læben i hverdagen.

- Vi kan mærke glæden, når folk griner med os, griner af os og smiler af os, siger Jon Bernstorf Lehmann, der er medlem af Kunstpartiet.

Kunstbulancen er ikke færdige med deres mission endnu. Snart kommer de også forbi Skanderborg.