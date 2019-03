Kulturministeren: Østjysk lokalteater skal støttes af regeringen

Med teatre, spillesteder og meget andet er Randers en ganske aktiv by rent kulturelt.

Men hidtil har byens kulturhuse måtte klare sig selv uden hjælpende hænder fra regeringen. Peter Westphael, der er direktør på Randers Egnsteater, har i årevis kritiseret folketingets fordeling af kulturstøtte, men nu ser det ud til at vende.

Kulturminister Mette Bock (LA) besøgte nemlig torsdag et besøg forbi det randrusianske teater i forbindelse med den kommende finanslov.

- Det er mit inderlige ønske, at Randers Egnsteater skal betænkes i den her omgang, siger Mette Bock (LA) til TV2 ØSTJYLLAND.

Teaterdirektør Peter Westphael er glad for, at hans teater får noget opmærksomhed fra kulturministeriet.

Og det har altså skabt stor glæde i Randers Egnsteater.

- Det er jo fantastisk, at kulturministeren tager tid til at komme og besøge os og de andre kulturinstitutioner her i byen i så stramt et program. Ofte holder ministrene til i København, siger Peter Westphael.

Ministeren besøgte flere randrusianske kulturhuse. For eksempel besøgte hun spillestedet Turbinen.

Kulturministeren har stillet som forslag, at Randers Egnsteater skal på finansloven og støttes med tre millioner kroner årligt.

Og det letter teaterdirektøren, der længe har ment, at midlerne for ofte ender i hovedstaden.

- Det er vigtigt for mig, at vi kigger på Danmark som en helhed. Randers er lige så meget Danmark, som København er, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Kulturen gør Randers til Randers

I Randers er der ingen tvivl om, at borgerne prioriterer kulturen højt.

- Vi kan ikke undvære det. Det er det, der definerer fællesskabet i et samfund. Om det er et bibliotek, om det er en biograf, eller om det er en sportshal. Det er jo derfor, vi har et samfund, siger Jesper Bering Asmussen, der bor i Randers.

Randers har masser af kulturelle tilbud, men de har hidtil ikke fået en bid af kagen, når regeringen har delt kulturmidler ud.

- Jeg bruger blandt andet Turbinen rigtig meget. Og så biografen og stadion selvfølgelig også. Jeg synes det er vigtigt. Kunst og kultur er vigtigt for en by som Randers, siger Tommy Ishøj Vognsen, der også er randrusianer.

Og Mette Bock forstår godt, at kronjyderne er så glade for at benytte deres lokale kulturtilbud.

Mette Bock (LA) har foreslået at øremærke tre millioner kroner til det kronjyske teater.

- Jeg synes, det er helt fantastisk. Det sted her er et kulturelt kraftcenter. Man kan se, hvor meget godt der kan komme ud af det, når kommune, stat, fonde og lokale kræfter spiller sammen, siger kulturministeren.

Men selvom kronjyderne alle er glade for de kulturelle muligheder i deres hjemby, er der ikke kun jubel at finde over de potentielle ekstra kroner fra regeringen.

Jesper Bering Asmussen mener, at det er kommunens egen opgave at støtte de lokale kulturtilbud.

- Umiddelbart ville jeg mene, at det er en kommunal opgave, som vi selv skal løfte i Randers med de skattemidler, vi nu har. Jeg mener ikke, at det er en opgave for skatteborgere i Løgstør at betale for et teater i Randers. Der er Det Kongelige Teater noget, vi alle sammen er fælles om, siger Jesper Bering Asmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Om det er kommunens opgave eller ej, så falder pengene angiveligt på et tørt sted. For selvom kunst ikke altid kan gøres op i penge, så hjælper en økonomisk håndsrækning altså teateret.

- Det betyder rigtig meget. Det giver et fokus, og det betyder, at vi kan flere ting. Man siger tit, at man ikke må snakke om penge i kultur, men med dem har vi råd til at lave flere aktiviteter, flere skuespillere, flere turneer, siger Peter Westphael.