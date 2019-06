Kühnau forventer ikke guld og grønne skove til regionen

De danske regioner, og dermed også politikerne i Region Midtjylland, får en chance mere.

Med en ny socialdemokratisk regering er de borgerliges planer om at nedlægge regionerne nemlig skrottet.

Nu er det store spørgsmål så, hvordan hverdagen bliver for regionen fremover. For problemerne er de samme, som før folketingsvalget - også på Aarhus Universitetshospital, der stadig mangler i nærheden af 400 millioner kroner.

Her er en af de store problemer, at flere patienter har fået aflyst deres operationer, og selvom supersygehusene er én af de ni punkter, regeringen vil se på hos regionerne, er det ifølge formanden for regionsrådet i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S), for tidligt at sige, om patienterne kan forvente at komme under kniven.

- Jeg har en klar forventning om, at der er penge på vej, men jeg tror ikke, det bliver guld og grønne skove. Desværre er der ikke et stort råderum i den offentlige økonomi, så jeg tror, man skal berede sig på, at alting ikke bliver løst, bare fordi vi får en socialdemokratisk regering. Men der er ingen tvivl om, at man vil investere i sundhedsvæsnet, siger Anders Kühnau til TV2 ØSTJYLLAND.

Den nye regering har udgivet et 18 siders notat med i alt ni punkter. Her nævner de blandt andet, at der skal flere sengepladser til de psykiatriske patienter og mere personale på sygehusene.

- Nye sengepladser i psykiatrien, løser det ikke alene, men man har vist en vilje i det udspil, man er kommet med også op til valget, og det følger de også op på, og det synes jeg, er meget positivt, siger Anders Kühnau og fortsætter:

- Men én ting er at lave overordnet formuleringer. En anden ting er, når vi skal sidde ved forhandlingsbordet og finde ud af, hvordan vi skal investere i sundhed, og jeg noterer mig, at der er et begrænset råderum. De har gjort klogt i ikke at love guld og grønne skove. Men jeg vil gå efterså mange penge som muligt, siger han.