Kostvejledere: Sjældent sundt helt at droppe sukker

Sådan bliver du sukkertrangen kvit. Jeg tabte mig næsten 5 kg ved at undgå sukker. 3 kvinder tester: 3 uger uden sukker. Sukkerafhængighed – hvordan slipper du af med den?

Det er blot nogle af de mange overskrifter om folks forsøg på at leve uden sukker, som nettet flyder over med.

Også to ernæringseksperter, som TV2 ØSTJYLLAND har talt med, oplever, et stigende antal folk, som forsøger sig med kost helt uden sukker.

- Der er en voldsom stigning i folk, som spiser selektivt og som eksempelvis helt dropper enkelte komponenter i kosten, siger klinisk diætist ved Aarhus Universitetshospital Anne Ravn og fortsætter:

- Men problemet er, at man kan ende med helt at fejlernære sig. For hvis folk helt undgår sukker og i stedet overspiser andre produkter, så hjælper det ikke.

Lyt til det officielle kostråd: Spis mindre sukker

Det officielle kostråd fra Fødevarestyrelsen hedder ”spis mindre sukker”.

Det er der også et behov for, hvis man spørger Anette Harbech Olesen, som driver hjemmesiden Madforlivet.com, og som har beskæftiget sig med mad og ernæring de seneste 20 år.

Her viser Anette Harbech Olesen TV2 Østjyllands journalist Michael Olesen, hvordan han kan lave en god og gedigen frokost. Foto: Pernille Olsson

- Der er større fokus på det skjulte sukker i dag end tidligere, og mange spørger mig til råds, når de vil mindske et for stort sukkerforbrug. Det er især cola og andre drikke, som folk får for meget af, siger hun.

Hun synes, at en kold tyrker fra sukker kan fungere fint i en periode, Man mærker, hvad et højt sukkerindtag gør ved kroppen, men på sigt er det en god ide at prioritere tre sunde hovedmåltider hver dag.

Hvad betyder sukker for dit helbred? Tilsat sukker tilfører kroppen kalorier, men ingen vitaminer og mineraler

Mange børn og en del voksne spiser mere sukker end anbefalet

Et stor sukkerindtag kan have en negativ effekt på kvaliteten af den samlede kost

Kvaliteten af din samlede kost har større betydning for udvikling af livsstilssygdomme end dit indtag af tilsat sukker

Sukker i flydende form (eksempelvis sukkersødet sodvand) øger din risiko for overvægt og type 2 diabetes Kilde: Sundhed.dk

- Her skal man have mad med alle tre næringsstoffer – kulhydrater, fedt og proteiner. På den måde holdes ens blodsukker stabilt, og trangen til sukker mindskes, siger Anette Harbech Olesen.

En weekend, hvor der er godt med fredagsslik og hygge er jo ikke et problem. Anne Ravn, klinisk diætist, Aarhus Universitetshospital

For klinisk diætist Anne Ravn er en kortere periode uden sukker også helt ok, men det virker sjældent godt helt at forbyde sig sukker på lang sigt.

- Lidt ketchup, hvor der er meget sukker i, kan det være fint til at dyppe grønsagerne i. Hvis folk helt dropper sukker og i stedet spiser masser af toastbrød med en fed spegepølse ovenpå, så gavner det ikke noget, siger hun.

Sukker i sig selv er ifølge Anne Ravn ikke sundhedsskadeligt. Det er kun et problem, hvis man indtager store mængder af det og gør det hele tiden.

- En weekend, hvor der er godt med fredagsslik og hygge er jo ikke et problem. Det er problem, hvis du indtager meget sukker og simpelthen får for mange kalorier hele tiden, siger hun.

Sukker er udskældt: Men du bliver ikke afhængig af det

Fire ud af ti danske voksne spiser for meget sukker, viser tal fra Fødevarestyrelsen, men ifølge Anne Ravn er sukker ikke et stof ligesom alkohol eller hash, som folk kan blive afhængige af.

- Det er mere vores urmenneskehjerne, som hele tiden er indstillet på at finde føde og gerne kalorier som sukker, der hurtigt går i blodet, men det er tomme kalorier, som ikke giver en længerevarende mæthedsfornemmelse, siger hun.

Vi lever i et fedmefremmende samfund, hvor tomme kalorier ofte er billige at købe. Anne Ravn, klinisk diætist, Aarhus Universitetshospital

For hende er problemet mere mængden af sukker, som folk bliver eksponeret for.

Hun nævner, at hun nogle gange lader folk smage på en cherrytomat, som folk oftest synes smager sødt og sødmefyldt. Når de dernæst får et glas saft og skal smage på cherrytomaten igen, så smager den meget mere surt og bittert.

- Vi lever i et fedmefremmende samfund, hvor tomme kalorier ofte er billige at købe, siger hun og fortsætter:

- Det er de store mængder slik, kager og sodavand, som er helt tosset, men sukker som krydderi i vores kost er ikke noget problem i sig selv.