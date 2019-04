Teaterforestilling forventer råb og uro: - Det er tradition

Publikum, der larmer, kaster med ting, danser eller råber til de optrædende. Det lyder måske som en vild koncert eller måske en fodboldkamp, men faktisk er der tale om en musicalforestilling i Aarhus Teater.

Rocky Horror Show har premiere i den kommende uge, og her forventer teateret, at publikum skejer ud.

- Du må kaste med ting, du må sprøjte med vand, du må råbe med, hvis du kan nogle af replikkerne. Det er så sjældent, at du får lov til at opføre dig anderledes inde i en teatersal, siger Emilie Brøgger, der er salgs og marketingschef på Aarhus Teater.

Kommer der nogen og råber noget, som de ikke har gjort nogle aftener i træk, så er det jo en overraskelse for skuespilleren, som de bliver nødt til at forholde sig til. Moqi Simon Troling, instruktør, Aarhus Teater

Men det er svært at vide på forhånd, hvor aktivt publikum vil deltage i forestillingen, og derfor har Aarhus Teater valgt at lave en åben prøveforestilling.

På den måde fik de nemlig mulighed for at prøve det af. Publikum fik derfor udleveret poser, med de rekvisitter, de skal bruge undervejs.

For Jacob Madsen Kvols har rollen som Frank N. Furter blandt andet betydet, at han er blevet set i dameundertøj af hans søns klassekammerater.

- Kommer der nogen og råber noget, som de ikke har gjort nogle aftener i træk, så er det jo en overraskelse for skuespilleren, som de bliver nødt til at forholde sig til, og det ændrer jo timingen på scenen. Det er vi mentalt forberedt på, siger Moqi Simon Troling, der er instruktør på Aarhus Teater.

Tabita Mortensen er en af dem, teateret kan være sikre på at se, når stykket har premiere. Hun er nemlig kæmpe fan af forestillingen.

Skuespillerne er nødt til at være mentalt forberedt på tilråb og andre uforudsigeligheder.

- Jeg tror, jeg har set den seks eller syv gange i teateropsætning, og det kan ikke tælles, hvor mange gange, jeg har set den på Youtube, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

En anderledes fortælling

Ifølge Tabita Mortensen kan historien tåle at blive genoplevet mange gange, fordi de er meget anderledes end de fleste. Og det er netop det, der tiltaler de mange fans.

Tabita Mortensen og Kathrine Cecilie Christensen er kæmpe fans af historien.

- Det er bare den mest kult-kitsch forestilling, der overhovedet findes, tror jeg, siger Kathrine Cecilie Christensen, der også er stor fan af musicalen.

The Rocky Horror Show fik premiere 1973, og to år senere blev forestillingen lavet som spillefilm. Ingen af delene blev dog nogen synderlig succes.

De havde snakket om, at det var hans far, der lå der. Så var der en af de andre, der sagde ”ad, hvor ulækkert”. Det var han begyndt at græde over. Jacob Madsen Kvols, der spiller Frank N. Furter i Rocky Horror Show

Men så besluttede en fanskare sig for at klæde sig ud og interagere med handlingen under forestillingen. Og den tradition er i den grad ført videre, når forestillingen rammer Aarhus Teater.

Lige nu er stolene tomme, men om bare en uges tid er de formentlig fyldt med råbende, konfettikastende publikummer.

De har ligefrem lavet en guide til, hvad man ifølge traditionen skal gøre under forestillingen, men det er fuldt ud tilladt at være kreativ. I guiden står der for eksempel, at man skal kaste konfetti helt i starten af stykket.

- Brad og Janet er ude og køre. De er lige blevet forlovede, og så punkterer de og går hen til det nærmeste hus, som er et kæmpe slot, og så sker der en masse ting, siger Mathias Flint, der er en af skuespillerne i stykket.

”En masse ting” er ikke en overdrivelse. Beboerne på slottet er nemlig noget anderledes end de fleste, og slottets herre, Frank N. Furter, er bestemt ikke en undtagelse.

Brad og Janet er ret almindelige, indtil de møder Frank N. Furter. Han er nemlig alt andet end almindelig.

- Jeg kan godt lide, når karaktererne er lidt ekstreme. Det er ikke bare at spille en drag. Han er ikke så entydig, siger Jacob Madsen Kvols, der spiller rollen som Frank N. Furter.

Tager rollen med hjem

Selvom han spiller en rolle, der opfører sig noget anderledes, end han selv gør til dagligt, så har karakteren alligevel haft en smule indflydelse på virkeligheden.

Jeg tror, der kommer til at være mennesker, der siger, at det slet ikke var provokerende, men jeg tror også, der kommer mennesker ud og siger ”det var fandme for meget”. Moqi Simon Trolin, instruktør, Aarhus Teater

Rundt omkring i byen hænger der nemlig reklameplakater for forestillingen. Og på billederne ligger Jacob Madsen Kvols i dameundertøj. Og det opdagede hans seksårige søn, da han var ude og gå tur med sin klasse.

- De havde snakket om, at det var hans far, der lå der. Så var der en af de andre, der sagde ”ad, hvor ulækkert”. Det var han begyndt at græde over. Så var det federe, da jeg spillede Brødrene Løvehjerte. Der var de lidt mere stolte over fars arbejde, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

En omfattende guide følger med, når man skal se forestillingen.

Også i hjemmet følger Frank N. Furter af og til med, for det kræver sin forberedelse at spille en af hovedrollerne i teaterforestillingen.

- Jeg har en ide om, at det er meget godt lige at vænne min krop til at gå i de her høje hæle. Jeg har den sidste uge gået rundt hjemme i min stue og håbet på, at naboerne ikke kom forbi og skulle låne en kop sukker, siger skuespilleren med et smil.

Rocky Horror Show stiller i den grad spørgsmål til, hvad der er normalt, men selvom forestillingen måske krydser nogens grænser, så er det ikke meningen, at man skal gå forarget derfra.

Mathias Flint og Marie Marschner spiller hovedrollerne Brad og Janet.

- Det er ikke et mål at provokere. Jeg tror, der kommer til at være mennesker, der siger, at det slet ikke var provokerende, men jeg tror også, der kommer mennesker ud og siger ”det var fandme for meget”, siger Moqi Simon Trolin til TV2 ØSTJYLLAND.

The Rocky Horror Show" får premiere på fredag og spiller frem til den 15. juni