Vanrøgt af heste i Silkeborg meldt til politiet

Opdatering TV2 Østjylland har talt med Morten Jespersen, der er Natur- og Miljøchef ved Silkeborg Kommune. Ifølge ham har Kommunen intet med sagen at gøre, og kommunen tager helt afstand til sagen. Ifølge Morten Jespersen er aftalen om græsning på plantagen indgået mellem en lodsejere og en dyreholder, og han oplyser, at det altid er dyreholderens ansvar, at dyrene har det godt.

Dyrenes Beskyttelse har anmeldt vanrøgt af en gruppe heste i Silkeborg til politiet. Der er tale om en gruppe heste, der ifølge dyreorganisationen befinder sig på en plantage nær Faurholtvej nord for Vrads.

Ifølge dyreværnschef Yvonne Johansen hos Dyrenes Beskyttelse er hestene udsultet, og der ligger flere kadavere af døde heste på arealet.

Det er dybt problematisk, fordi hestene er blevet afmagret på en sygelig måde. I den konkrete sag kan vi se en del kadavere på området. Yvonne Johansen, dyreværnschef, Dyrenes Beskyttelse

Hestene er en del af et naturplejeprojekt på Faurholtvej i Silkeborg Kommune, hvor de er blevet sat på plantage for at holde vegetationen nede.

Vrads ligger sydvest for Silkeborg. Kortet markerer området, hvor hestene har gået. Foto: Google Maps

Men ifølge dyreværnschefen bliver der ikke taget hensyn til hestenes behov for næring i dette tilfælde.

- Det er dybt problematisk, fordi hestene er blevet afmagret på en sygelig måde. I den konkrete sag kan vi se en del kadavere på området.

- Vi har en kraftig formodning ud fra vidneforklaringer, og hvad vi selv har set, at flere af hestene kan være sultet ihjel, siger Yvonne Johansen.

Ifølge Dyrenes Beskyttelse er området, hvor hestene går, indhegnet, så det ikke er muligt for hestene at flytte sig efter mere græs og føde.

Vi ser engang imellem sager, hvor dyr - heste og kvæg - der bliver brugt til naturpleje, ikke får tilpas nok næring til at overleve en vinter for eksempel. Yvonne Johansen, dyreværnschef, Dyrenes Beskyttelse

Flere af de heste, der er i live, er så udsultede, at det ifølge Dyrenes Beskyttelse "er på grænsen til, at de ikke kan reddes".

Det er ikke et enkeltstående tilfælde, forklarer Yvonne Johansen.

- Vi ser engang imellem sager, hvor dyr - heste og kvæg - der bliver brugt til naturpleje, ikke får tilpas nok næring til at overleve en vinter for eksempel, siger hun.

Den konkrete sag er blevet meldt til politiet, og vi håber, der bliver taget hånd om de resterende dyr. Yvonne Johansen, dyreværnschef, Dyrenes Beskyttelse

Hos Dyrenes Beskyttelse håber man med politianmeldelsen at få stillet ejerne af hestene og området til ansvar.

- Den konkrete sag er blevet meldt til politiet, og vi håber, der bliver taget hånd om de resterende dyr, siger Yvonne Johansen.