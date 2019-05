Kommende SIF-træner om en sæson på lægterne: Du er ude af kontrol

Hør hele interviewet med Kent Nielsen som podcast nederst i artiklen.

Da Peter Sørensen i begyndelsen af sæsonen blev fyret i Silkeborg IF, blev det kort efter meldt ud, at Kent Nielsen ville tage over.

En kompliceret ankeloperation, betød dog, at Kent Nielsen først ville være kampdygtig igen efter sæsonen.

Derfor tog Michael Hansen over som for en enkelt sæson, og den er nu ved at nærme sig sin afslutning.

Det har da også været en speciel sæson for Kent Nielsen, der på afstand har måttet følge den klub, han snart skal styre.

- Det er ikke nemt. Én ting er, at det kan være nervøse kampe, når man er involveret. Noget andet er at sidde på tilskuerpladserne. For der er du ude af kontrol. Men jeg har ligesom været indstillet på det, forklarer Kent Nielsen.

- Men man er da enormt engageret som tilskuer, for man vil jo det bedste for SIF. Det er en anderledes fornemmelse, men jeg har været afklaret med det fra begyndelsen.

I et langt interview med Skipperligaen sætter Kent Nielsen masser af ord på de tanker, han gør sig om den opgave, der venter ham i Silkeborg. Han svarer også på masser af brugerspørgsmål, og i løbet af interviewet kommer han og Kasper Skipper ind på følgende emner:

- Kent Nielsens fodboldfilosofi.

- Kontakten med trænere og ledere i Silkeborg IF i denne sæson.

- Transfervinduet.

- Ungdomsarbejdet.

- Trænertilbud fra udlandet.

- Om Rajko Lekic mon kommer til at gøre comeback.

Hele interviewet med Kent Nielsen kan findes i din foretrukne podcast-app - og så kan det høres lige her under.