Kom med ind til lædermændene bag de tildækkede vinduer

I mere end 40 år har SLM Aarhus inviteret indenfor til læder, socialt samvær og en øl. Klubben i hjertet af Aarhus blev oprindeligt grundlagt som et fællesskab for mænd, der er til mænd, og med en interesse for motorcykler. Siden har klubben dog udviklet sig flere forskellige retninger, men mange bruger fortsat klubben som et fristed, hvor man kan være social og få lidt at drikke.

Læs også Provokatør for første gang på dansk museum: Udstiller narkomaner bag glasvæg

- SLM er hygge, kammeratskab, sammenhold og diskretion. Faktisk er det ret grænseoverskridende for mig at stå her lige nu, fordi vi er diskrete. Vi er ikke nogen, der går rundt og skildrer med os selv ude i byen. Bortset fra når der er pride, så kan vi godt flashe os selv. Men ellers holder vi os for os selv, og det skal der være plads til. En af vores husregler her er diskretion. Det man oplever her, bliver her, siger John P, der er præsident i SLM Aarhus.

01:46 VIDEO: Få en rundtur i SLM Aarhus' lokaler ved Østbanetorvet. Luk video

'De Danske Lædermænd'

Men fredag inviterede SLM Aarhus indenfor i klubben for at give et indblik i, hvad der gemmer sig bag døren og de tildækkede ruder på Østbanetorvet i Aarhus. Anledningen var en bogreception for bogen 'De Danske Lædermænd', som den aarhusianske forfatter Jannie Constanze Holm Andersen står bag.

Læs også Sygeplejerske: - Jeg har ikke tid til at spise min frokost

Inde i klubben skal man som det første igennem en slags sluse for at komme ind. Det handler om sikkerhed for medlemmerne, forklarer Michael Skov, der er medlem af SLM Aarhus og har været det siden begyndelsen af 90'erne.

Sådan ser der ud inde i klubben.

Ingen adgang til kælderen

På den ene væg hænger et stort kors, og over baren hænger blandt andet nogle håndjern.

Sådan ser der ud ved baren i klubben.

- Vi prøver at dekorere klubben så maskulint, som vi kan, siger han og uddyber:

- Mange gange bliver vi homoer, nogle af os i hvert fald, fremstillet som nogle med løse håndled med glimmer og glitter. Men vi vil hellere prøve at gå den anden vej. Vi er mænd, der tænder på mænd.

Michael Skov viser rundt og fortæller om baren, der er i stueetagen, men døren ned til kælderen er de ikke meget for at åbne og vise frem for kameraet.

- Det er vores legestue. Men den holder vi for os selv. Det er en hyggelig kælder, hvor folk kan gå ned og lege med hinanden eller gå ned og sidde og slappe af, siger Michael Skov.

40 år med lædermænd

Fredag handler det om at markere den nye bog og de danske lædermænd, og derfor er den aarhusianske forfatter selvfølgelig med. Jannie Constanze Holm Andersen fortæller, at det var hendes nysgerrighed, der fik hende i gang med bogen.

01:32 VIDEO: Her kan du møde Jannie Constanze Holm Andersen og møde Karsten B, der er med til dagens bogreception. Luk video

- Jeg boede i Aarhus, og jeg var nysgerrig og havde set, at der lå et eller andet spændende sted her. Så spurgte jeg om de ville være med, og så var de super, super søde og sagde, at jeg bare kunne lave en bog om dem. De er vant til at gå under radaren, men det her ville de gerne, siger Jannie Constanze Holm Andersen.

Bogen 'De danske Lædermænd' handler ifølge forfatteren om det danske læderbøssemiljø og har et særligt fokus på klubben i Aarhus.