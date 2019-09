Køer og får får lov til at blive ude på varme vinterdage

Ligesom vi nogle gange har sommerdage, der ikke giver rigtig sommervarme, har vi også vinterdage, der ikke giver rigtigt vinterkulde. Og på de dage skal køer, får og andre kreaturer nu have lov til at komme ud.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) har nemlig sørget for, at det ikke længere er kalenderens dato, men i stedet vejrforholdene, der afgør, om landmændenes dyr må gå udenfor.

Landmanden, der går med dyrene hver dag og ved, om dyrene trives, det burde da være ham, der har bemyndigelsen til at sige, at nu synes man, at det er for koldt eller for varmt. Bjarne Pugdahl Jensen, ejer, Jysk Naturkød

- Jeg synes kun, det er positivt. Vi har skotsk højlandskvæg, og de er hårdfør og skal helst gå ude, som de er født til. Så det er kun en glædelig ting for os, at de nu lemper lidt på det, siger Bjarne Pugdahl Jensen, der ejer Jysk Naturkød.

Bjarne Pugdahl Jensen driver racen skotsk højlandskvæg, og de er skabt til at modstå en del kulde og dårligt vejr.

Det giver større frihed til landmændene, men med friheden medfører et ansvar for, at man sætter dyrenes bedste først, når man vurderer, hvorvidt de skal gå ude eller inde den pågældende dag.

- Landmanden, der går med dyrene hver dag og ved, om dyrene trives, det burde da være ham, der har bemyndigelsen til at sige, at nu synes man, at det er for koldt eller for varmt, siger Bjarne Pugdahl Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er blevet nedsat en række regler for, hvilke forhold dyrene skal have, hvis de skal være udegående om vinteren.

Vejr frem for kalender

Reglerne inkluderer blandt andet, at dyrene skal have ren pels uden bare pletter, og at der skal være adgang til læskur, medmindre vejret er meget godt.

Det er dette område, som Bjarne Pugdahl Jensens kvæg nu får lov at gå på lidt oftere i løbet af vinteren.

- Alle dyr skal beskyttes mod vind og vejr efter behov. Nu ændrer vi kontrollerne, så det først og fremmest handler om, hvordan dyrene har det, og om de hurtigt kan komme i læ, hvis vejret skifter, skriver Mogens Jensen (S) i en pressemeddelelse.

Det bliver altså i højere grad end tidligere en vurderingssag for landmændene, om dyrene må gå ude på en given vinterdag, men det er et ansvar, som Bjarne Pugdahl Jensen mener, de godt kan varetage.

Sådan må det ikke se ud Disse forhold er ikke acceptable, hvis dyrene skal være udegående: Tynde dyr

Dyr med strittende pels eller hårløse partier

Beskidte dyr

Dyr, der står med sænket hoved

Flade marker uden græsdække

Mudder omkring foder- og vandtrug

Manglende mulighed for læ

Manglende mulighed for passende tørt leje

Udover at de fleste landmænd naturligvis holder af deres dyr, så har de nemlig også en interesse i at holde dem sunde og raske.

- Misrøgter man sine dyr, så de går og fryser og er våde hele tiden, jamen så bruger de deres energi på at holde sig varm i stedet for at lave kød. Så jo bedre forhold dyrene har, jo bedre afkast giver de også, så jeg tror, at de fleste gerne vil tage sig af sine dyr, siger Jysk Naturkødejeren til TV2 ØSTJYLLAND.

Ministeren understrege, at der vil blive ført grundig kontrol med kreaturejerne for at sikre dyrenes ve og vel, men at fokus nu vil være et andet sted end før.

- Fremover ser vi på, om de udegående dyr har det godt. Det er vigtigere end dato og årstid. Vi har haft flere milde vintre de seneste år, og så er det almindelig sund fornuft at tilpasse kontrollen, siger fødevareministeren.