Kirkes stjålne stager er tilbage - tyv prøvede at sælge dem få kilometer derfra

De vejer 30 kilo og er 75 centimeter høje, og så har de i over 270 år været en del af det daglige liv i Vor Frue Kirke i Aarhus.

To store alterstager blev stjålet fra den kendte kirke fredag den 18/10 om eftermiddagen, men efter knap fire dage er de tilbage i hænderne på kirkefolkene.

- Det er en befrielse, og vi er glade. Det er dejligt, at det er overstået så hurtigt, siger kordegn og daglig leder af kirken, Lars Olesen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Tyv prøvede at sælge dem

Alterstagerne er fra 1748 og var blevet taget i kirkens åbningstid før kl. 16 fredag.

Men i dag bankede Østjyllands Politi på kirkedøren.

Vor Frue Kirkes alter uden stagerne. Foto: Privat

De havde fået fat i stagerne i bydelen Frederiksbjerg, der ligger et par kilometer syd for kirken.

- En person havde forsøgt at sælge dem til en marskandiser. Jeg ved ikke, om marskandiseren følger med hos TV2 ØSTJYLLAND, men han havde i hvert fald kontaktet politiet, siger Lars Olesen.

Som at få stjålet familiearven

TV2 ØSTJYLLAND var i kontakt med Lars Olesen, da stagerne stadig var væk.

Der sammenlignede han tyveriet med at få stjålet familiearven.

- Det er ikke vores private arv, men stagerne er en del af vores fælles arv. Det gør ondt på os, der er vant til at komme i kirken, sagde han til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Lars Olesen er alterstagerne en væsentlig del af den måde, kirken fejrer gudstjeneste på.

Stagerne er en del af vores fælles arv, lyder det fra kordegnen. Foto: Privat

- Stagerne betyder meget i liturgien, siger han. Med over 270 år på bagen har de to alterstager stået i Vor Frue Kirke under blandt andre Krigen i 1864 (2. Slesvigske Krig) samt første og anden verdenskrig.

- De var der den 9. april 1940, hvor man har holdt en andagt og tændt stagerne. Det er det historiske element, der gør, at vi bliver påvirkede, sagde kordegn Lars Olesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Skal måske låses inde

Kirken har oplevet tyverier før, men ikke af deres antikke alterstager.

Nu skal de så finde ud af, hvad de skal gøre i fremtiden. Lige nu har de låst stagerne inde.

Men de er tunge og kan ikke nødvendigvis løftes frem og tilbage af en enkelt person hele tiden.

- Vi vil gerne have en åben kirke, men om vi skal låse dem inde og kun tage dem ud til gudstjenester, eller om vi skal have lavet en alarmløsning, hvor vi får besked, hvis de bliver løftet, det skal vi lige finde ud af, siger kordegn og daglig leder af kirken, Lars Olesen, til TV2 ØSTJYLLAND.