Kirkegårdsleder vil skyde rådyr: - Der er måske nogle Bambi-følelser

- Hvis du kom med en buket blomster til din forældres grav og to dage efter ser, at buketten er ødelagt, ville du nok blive lidt ked af det.

Sådan lyder det fra kirkegårdsleder for Horsens Kirkegaarde, Dennis Georg Næser, der nu vil få en jæger til at skyde tre rådyr, der er lidt for glade for beplantningen på Østre Kirkegård i Horsens.

Det skyldes, at rådyrene i over tre måneder har ædt af blomster, buske og buketter på kirkegården. Hannen gnider desuden sit gevir op ad en række træer, så barken på træerne bliver ødelagt.

Gravstedsejere kede af det

Kirkegårdsleder Dennis Georg Næser vil som udgangspunkt helst undgå at dræbe dyrene, men bøjer sig for en række klager om rådyrene.

- Flere gravstedsejere er kede af, at rådyrene spiser de blomster, der er lagt til afdøde familiemedlemmer. De bliver skuffede over, at dyrene spiser fra det sted, hvor de mindes deres afdøde, siger Dennis Georg Næser til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvorfor bedøver I ikke bare dyrene i stedet for at dræbe dem?

- Det er et godt spørgsmål. Men vi skyder også vores grise og køer, og jægerne siger, at der kommer sygdom, hvis man ikke regulerer.

Dennis Georg Næser er klar over, at det kan vække følelser, når man snakker om at dræbe rådyr. Foto: horsenskirkegaarde.dk

Med bue og pil

Kirkegården er midt inde i byen. Må I godt bare skyde dyr der?

- Der er nogle regler, man skal overholde, og jeg kontaktede de relevante myndigheder for at sikre, at det er i orden, Vi skyder dem med bue og pil på et tidspunkt, hvor sandsynligheden for, at der er mennesker, er meget meget lille. Der er tale om ét skud af en professionel jæger.

Vestre Kirkegård har løst problemet ved at hegne sig ud af det. Kan I ikke gøre det samme?

- Østre Kirkegård er stort set hegnet ind. Det er kun lige mod havnen, hvor der ikke er hegn, og det er den vej, vi regner med, at de er kommet ind. Men vi kunne godt hegne kirkegården helt ind.

Tiden er inde

Dennis Georg Næser er klar over, at det kan vække følelser, når man snakker om at dræbe rådyr.

Jeg har set rådyr hoppe over to meter, så det ville nok ende med at blive et meget grimt hegn. Thorke Østergaard, naturvejleder

- Mange synes, det er hyggeligt at se sådan nogle rådyr og synes, at det er en fantastisk oplevelse at være så tæt på dem. Der er måske nogle Bambi-følelser, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi vil helst ikke skyde dem. Jeg er ikke tilhænger af at skyde dyr i byområder, men vi har fået mange klager, så tiden er inde.

Personalet på Østre Kirkegård i Horsens har ikke set rådyrene de seneste dage, oplyser Dennis Georg Næser. Planen er i første omgang at skyde ét af rådyrene for at se, om det kan skræmme de andre væk.

Ikke andre løsninger

TV2 ØSTJYLLAND har kontaktet naturvejleder i Horsens Kommune, Thorke Østergaard, for at høre, om der er andre udveje end at skyde dyrene. Det mener han umiddelbart ikke.

- Det er ikke ufarligt for dyrene at bedøve og flytte dem, og det er heller ikke billigt, siger han.

I forhold til at hegne kirkegården fuldstændig ind, er han heller ikke optimistisk.

- Jeg har set rådyr hoppe over to meter, så det ville nok ende med at blive et meget grimt hegn, siger Thorke Østergaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er en dårlig idé at lægge foder til dyrene umiddelbart uden for kirkegården, mener naturvejlederen.

- Rådyr spiser mange forskellige ting og nipper af over 100 urter og planter. En foderplads ville simpelthen ikke være nok, og man ville risikere rotter, lyder det fra Thorke Østergaard.

Han tror i øvrigt ikke, at det er nok at skyde et rådyr, men at alle tre rådyr må lade livet.