Så mange penge koster det at rense skændede gravsten

100.000 kroner. En uges arbejde.

Det er en bekostelig og tidskrævende opgave, der er igangsat, efter at 84 gravsten i weekenden blev overmalet eller væltet på den jødiske gravplads på Østre Kirkegård i Randers.

Det oplyser daglig leder af Nordre og Østre Kirkegård, Thue De La Cour, til TV2 ØSTJYLLAND.

Malingen er hældt ud over gravstenene, men ifølge Østjyllands Politi er der ikke malet symboler eller skrevet tekst på dem.

Mange følelser i spil

Gravstenene bliver nu renset med et rensemiddel, der skal trække malingen ud af stenene.

- Problemet er, at det er porøse sandsten, der er op mod 200 år gamle, så udfordringen er, at få malingen ud uden at ødelægge stenene, siger Thue De La Cour til TV2 ØSTJYLLAND.

To mænd er sat til at løse opgaven, og Thue De La Cour forventer, at det vil tage en uges tid at fjerne malingen fra alle 84 sten.

- Der har været enkelte henvendelser fra bekymrede borgere. De har spurgt, om vi overhovedet kan rense stenene. Det kan vi godt, men der er mange følelser i spil, fordi der er pårørende, der stadig lever, siger Thue De La Cour til TV2 ØSTJYLLAND.

Han vurderer, at det kommer til at koste omkring 100.000 kroner at rense gravstenene på den jødiske gravplads på Østre Kirkegård i Randers.

Politi søger vidner

Østjyllands Politi modtog anmeldelsen af det omfattende hærværk lørdag sidst på eftermiddagen.

Lørdag var det præcis 81 år siden, Krystalnatten fandt sted. En nat, hvor nationalsocialister blandt andet raserede jødiske butikker, synagoger, boliger og skoler i Tyskland.

- Vi vil meget gerne høre fra personer, der måske har set noget eller nogen deroppe. Men vi vil også gerne høre fra personer, der har besøgt stedet lørdag og derfor kan være med til at klarlægge, hvornår hærværket er sket, sagde vagtchef hos Østjyllands Politi, Bo Christensen, lørdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Thue De La Cour blev den jødiske gravplads på Østre Kirkegård etableret i begyndelsen af 1800-tallet. De sidste personer blev begravet der i 1980'erne.