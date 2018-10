Kim Larsens kone takker for støtten efter musikerens død

Tak.

Det er budskabet i Kim Larsens kones første offentlige reaktion, efter at musikeren døde for næsten en uge siden.

Søndag morgen mistede Liselotte Kløvborg og Larsens seks børn et elsket familiemedlem.

I ugens løb har hele Danmark sørget over tabet af nationalskjalden.

I en meddelelse på Kim Larsen og Kjukkens facebookside sender Larsens kone på vegne af hende selv og Larsens seks børn en stor tak til alle.

- Jeg og alle Kims seks børn vil herigennem gerne takke dybt for den kæmpe kærlighed, der fra alle steder i landet er strømmet mod min elskede mand og børnenes elskede far, skriver Liselotte Kløvborg i meddelelsen og fortsætter:

- Intet kan hjælpe med at hele den altoverskyggende store sorg, der har ramt os.

Man giver ikke en mand blomster

Alligevel understreger Liselotte Kløvborg, at alle de smukke ord, blomster og arrangementer til ære for Kim Larsen, som familien har været vidne til, 'har varmet os alle og været meget, meget smukt at opleve'.

- Også selv om Kim selv ville have råbt 'STOOOOP NU' for længst, og så tilføjet: 'Man giver ikke en mand blomster', skriver Liselotte Kløvborg afslutningsvis.

Kim Larsen sov stille ind søndag morgen efter længere tids sygdom. Han blev 72 år.

Musikeren var omgivet af sin kone og sine seks børn, da han døde, oplyste Larsens agent i en pressemeddelelse.

Anders Munch har sammen med sit band Munch & Broderskabet spillet Kim Larsen-covernumre i mere end 20 år. Her synger han sin yndlingssang med Kim Larsen: En Gasolin-sang fra 1971, dengang det hele begyndte.

Mindeoptog i Aarhus

Siden har Danmark nærmest været i en tilstand af sorg og hele weekenden afholdes arrangementer landet over til ære for Kim Larsen.

Fredag aften er der er mindeoptog i flere byer - blandt andet København, Aarhus og Odense til ære for Kim Larsen.

Kim Larsen spillede koncerter til det sidste, selv om han var alvorligt syg af kræft. Blandet andet på Smukfest i Skanderborg i august.

Liselotte Kløvborg var hans tredje kone. Med hende har han to sønner, Hjalmer og Lui, og fra tidligere ægteskaber har han Sylvester, Pelle, Alice-Eva og Molly.