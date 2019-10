Kendt komiker var ”usynlig” på sit børnehavebillede – nu har han taget det om

"Kig lige på mit børnehavebillede igen. Efter min mening er det en ommer."

Sådan lød teksten på et Facebookopslag fra den aarhusianske komiker Melvin Kakooza i sidste uge. I opslaget deler han sit eget børnehavebillede, hvor det er temmelig svært at se Melvin Kakoozas ansigt.

Nu har komikeren så fulgt op på opslaget og lavet ”en ommer”. Han har nemlig fået taget et helt nyt klassebillede, og denne gang er det ikke ham, der er svær at få øje på. Tværtimod.

- Tusind tak til dem, der fik det her til at lade sig gøre. Det manglede også bare. Nu er barndommen reddet, skriver Melvin Kakooza på sit nyeste opslag.

Det nye klassebillede er taget i sort/hvid. Og selvom der i alt er ni personer på billedet, er det kun Melvin Kakoozas ansigt, man kan se.

TV2 ØSTJYLLAND har forsøgt at få en kommentar fra Melvin Kakooza, men det har ikke været muligt.

Komikerens manager, Jakob Riis, fortæller til TV2 ØSTJYLLAND, at Melvin Kakooza ikke har yderligere kommentarer til de to opslag.

Forældre vil fjerne 'fejl'

Melvin Kakooza delte sit børnehavebillede sidste torsdag i forbindelse med, at en debat om skole- og institutionsbilleder blussede op, da DR samme dag bragte historien om, at forældre i stigende grad vil have retoucheret deres børns billeder.

Historien om forældre, der vil have fjernet deres børns deller, sår eller plastre, taler ind i den vedvarende debat om skønhedskulturen, hvor alt skal se perfekt ud.

Det er næppe en overdrivelse at sige, at alt ikke er helt perfekt på Melvin Kakoozas børnehavebillede, men det vælger komikeren altså at tage med et smil. Og nu har han så en uge efter valgt at rette op på det og samtidig gøre grin med os, der ikke ligefrem har hudfarve, der egner sig til et sort/hvidt billede.

Melvin Kakooza bruger tit sin hudfarve i jokes, når han optræder. Han er født i Uganda, men flyttede i 1992 til Danmark sammen med sin familie. Han bor i dag i Åbyhøj i Aarhus.

Virale hits

Dét lader også til, at det går lige i danskernes hjerte, at komikeren vælger at gøre grin med sig selv og helt generelt tilføre humor til debatten.

I skrivende stund har Melvin Kakoozas nye klassebillede været slået op i fire timer. På Instagram har det høstet flere end 23.000 hjerter og over 500 kommentarer. På Facebook har opslaget fået 10.000 reaktioner og 1.300 kommentarer.

Melvin Kakooza læste indtil for nylig til skolelærer på VIA i Aarhus, men uddannelsen er sat på pause, mens Kakooza helliger sig sin karriere. Foto: https://melvinkakooza.dk/

Tiden vil vise, om det nye klassebillede klarer sig lige så godt, som børnehavebilledet. Dette billede har i skrivende stund fået hele 66.300 reaktioner, 32.400 kommentarer og er blevet delt 3.968 gange på Facebook.

På Instagram har 45.151 i skrivende stund hjertet børnehavebilledet, som her har fået næsten 4.000 kommentarer.

