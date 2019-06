Kat fundet afbrændt på p-plads

Et noget makabert syn mødte Kate Nowak, da hun fredag morgen var ved at gøre klar til dagens første kunder i sin skønhedsklinik.

På parkeringspladsen foran klinikken lå en forkullet kat.

- Det lignede, at der havde været ild i den. Det så ikke ud til, at den havde nogle ører længere - de var brændt væk, siger Kate Nowak til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg tror, der er nogen, der har sat ild til den. Det er jeg bange for, for en kat render jo ikke ind i noget, der gør at den bliver antændt. Den går ikke nær en grill eller en bål - det gør katte ikke.

Tanken om, hvad der mon havde ført til, at katten endte sine dage som afbrændt lig på en parkeringsplads, fik Kate Nowak til at ringe til politiet.

- Det er modbydeligt at tænke på at nogen skulle have sat ild til den. Man får det helt dårligt indvendigt. Jeg kan slet ikke rumme, at man kan få sig selv til det, siger hun.

- Jeg håber virkelig, at der er tale om et enkeltstående tilfælde.

Synet af den brændte kat var ifølge Kate Nowak så ubehageligt, at hun ikke magtede, at gå tættere på for at tage billeder.

Dyremishandling

Lokalpolitiet i Silkeborg bekræfter over for TV2 ØSTJYLLAND, at de kl. 8.46 fredag morgen fik en anmeldelse om den døde kat.

- Hvis den har været i live, da de satte ild til den, så kan vi ikke udelukke, at den har været udsat for dyremishandling. Det er jo ikke i orden at sætte ild til en kat i levende live, siger Bent Riber, der er politikommissær ved Lokalpolitiet.

Heldigvis har politiet ikke fået anmeldelser om lignende hændelser på det seneste. Hvis man ved noget om den afbrændte kat, har set eller hørt noget, må man gerne kontakte Lokalpolitiet Silkeborg via 114.

Katten lå på en parkeringsplads på Højbovej, men er nu blevet fjernet.