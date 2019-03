Kampdagen markeres: - Vi vil have flere kvinder i politik

Fredag bød på Kvindernes Internationale Kampdag, og den blev som altid markeret flere steder i det østjyske.

I Aarhus foregik det ved et arrangement, hvor kvindelige, østjyske folketingskandidater marcherede for ligestilling. Og fremmødet var ganske pænt.

Jeg mener ikke, at køn i sig selv er en kvalifikation. Det er en kvalifikation, når man stemmer på nogen, som man mener, repræsenterer ens holdninger. Iben Høiaas Jeppesen, folketingskandidat, Liberal Alliance

- Det er fantastisk. Tænk, at Aarhus har en platform, som kan samle så mange vidunderlige aktivistgrupper og samle ønsket om social forandring på den måde. Jeg er så glad, siger Julie Rokkjær Birch, der er museumsdirektør på Kvindemuseet og stod bag marchen.

Og det var naturligvis ikke kun i Aarhus, at dagen blev markeret.

Britt Bager mener, at kvinder er underrepræsenteret i Folketinget.

I den gamle byrådssal i Langå var mange mødt op for at markere kampdagen til en såkaldt powerkvinde-messe med tilhørende politisk debat.

- Jeg synes det er vigtigt for kvinder i Østjylland at vi markerer denne her dag, for der er stadig masser af ligestillingsproblemer her i Danmark, selvom det er noget, vi helst ikke vil tale om, siger Iben Sønderup, der er folketingskandidat for Socialdemokratiet, til TV2 ØSTJYLLAND.

I Langå blev der også holdt et arrangement med udgangspunkt i Kvindernes Internationale Kampdag.

Folketingsvalget er lige om hjørnet, og seks af kandidaterne var også til stede i Langå.

De er fra seks forskellige partier, men selvom de er uenige om det meste, er de enige om, at der er for få kvinder i dansk politik.

- Vi skal simpelthen sende et positivt signal om, at vi har en masse god potentiale, som vi skal vise på den gode måde, siger Mette Hjermind Dencker, der er folketingsmedlem for Dansk Folkeparti.

Man skal ikke stemme på kønnet

Det seneste år har kvindelige folketingsmedlemmer gjort opmærksomme på den skæve kønsfordeling i dansk politik.

Det betyder dog ikke, at man skal stemme på en kvindelig politiker alene på grund af vedkommendes køn.

Mette Hjermind Dencker (DF) vil gerne sende et signal om, at de kvindelige politikere har masser at byde på.

- Vælgerne skal selv bestemme, hvem de stemmer på. Når vi laver det her arrangement, så er det faktisk for at gøre opmærksom på, at der er en mindre repræsentation af kvinder i Folketinget, end der er i befolkningen, siger Britt Bager, der er folketingsmedlem for Venstre.

I det nuværende folketing er 37 procent af medlemmerne kvinder, og det er den andel, som de kvindelige forkæmpere gerne vil have op.

Vi har aldrig været over 40 procent kvinder på Christiansborg, og det gør jo, at der er nogle stemmer, der ikke bliver hørt så meget, som de burde. Katrine Robsøe, folketingskandidat, Radikale Venstre

- Da jeg blev valgt ind på Christiansborg, så gik jeg ind i Illum og købte et gråt og et blåt jakkesæt. Så gik der noget tid, og så havde vi en kvindelig debattør ude, som sagde, ”jeg kan godt forstå, at der ikke er mere end 20 procent af danskerne, der gider stemme på jer i Venstre. I ligner hinanden”, sagde Britt Bager (V) tilbage i november til TV2 ØSTJYLLAND.

Iben Høiaas Jeppesen (LA) mener heller ikke, at en politikers køn alene skal udløse en stemme. Faktisk valgte hun af den årsag at blive væk fra kvindemarchen i Aarhus.

Kvindemarchen i Aarhus var godt besøgt. Der var mest kvinder, men der var bestemt også mænd til stede.

- Det var jo under overskriften at man skal stemme flere kvinder ind i folketinget, og jeg mener ikke, at køn i sig selv er en kvalifikation. Det er en kvalifikation, når man stemmer på nogen, som man mener, repræsenterer ens holdninger, og som kan forsvare dem inde på Christiansborg, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Men Katrine Robsøe (R) mener nu alligevel, at kvinderne er for underrepræsenterede inde på Borgen.

- Der mangler helt sikkert kvinder i Folketinget. Vi har aldrig været over 40 procent kvinder på Christiansborg, og det gør jo, at der er nogle stemmer, der ikke bliver hørt så meget, som de burde. Vi mangler nogle gode rollemodeller for unge kvinder, siger folketingskandidaten til TV2 ØSTJYLLAND.