Jysk holder søndagslukket: Medarbejdere skal pleje tømmermænd

Næste lørdag inviterer dynekongen Lars Larsen alle sine Jysk-medarbejdere til stor firmafest. Dagen derpå holder butikkerne lukket, så de ansatte kan pleje deres tømmermænd.

Det oplyser butikskæden - med hovedsæde i Aarhus og 13 afdelinger i Østjylland - i en pressemeddelelse.

Nu skal de fejres med et brag af en fest, og derfor holder vi også lukket dagen efter, så vi lige har tid til at blive friske til om mandagen. Lene Houe, HR manager i Jysk Danmark

- Festerne er en anledning til at sige tak til alle vores medarbejdere, som hver dag arbejder hårdt for at sikre Jysk' succes. Nu skal de fejres med et brag af en fest, og derfor holder vi også lukket dagen efter, så vi lige har tid til at blive friske til om mandagen, siger HR manager i Jysk Danmark Lene Houe.

Festen løber af stablen i Odense Congress Center, der bliver omdannet til Danmarks største skihytte, da temaet for den traditionsrige fest i år er afterski.

Som musikalske indslag har Lars Larsen sørget for Scarlet Pleasure, Kesi og Gilli.

Den eneste afdeling af Jysk, der holder åbent næste søndag, er citybutikken i centret Friis i Aalborg. Foto: Genre: Brian Bergmann - Scanpix

Lukker butikker i Kina

- Afterski handler om at være sammen og genopleve de bedste minder fra pisterne. Vi skal på samme måde mindes årets gang, når vi samler alle medarbejdere fra vores butikker, distributionscenter og kontorer for at fejre dem og have en hyggelig aften, siger Lene Houe.

Det er 39 år siden, at traditionen med en årlig Jysk-fest blev startet af dynekongen selv. Med årene er festerne så vokset i takt med virksomhedens vækst.

I flere år har det så ligeledes været en tradition, at der holdes lukket næste dag.

For nylig kom en nyhed ellers frem om Jysk, der kunne friste en til at tro, at der ikke er så meget at fejre. Jysk lukker nemlig sine 13 butikker i Kina.

Ambitionerne var ellers store, da kæden i 2010 åbnede kontor i Kina med målet om på sigt at etablere 500 butikker i det store land mod øst.

Åbner i Thailand

Otte år senere må koncernen og ejeren Lars Larsen konstatere, at planerne slog fejl. Og derfor lukker han de nuværende 13 butikker i Kina.

Nu har vi prøvet en række ting i Kina, men vi har ikke fundet den rette model og er derfor nået til et punkt, hvor vi siger stop. Jan Bøgh, adm. direktør for Jysk Nordic

- Nu har vi prøvet en række ting i Kina, men vi har ikke fundet den rette model og er derfor nået til et punkt, hvor vi siger stop.

- Ikke dermed sagt at Jysk for altid opgiver Kina. Men i denne omgang pakker vi sammen og fokuserer andre steder, sagde Jan Bøgh, der er administrerende direktør for Jysk Nordic, i sommers.

Udgangspunktet for den kinesiske satsning var, at Jysk selv skulle stå for opbygningen af sit kinesiske butiksnetværk.

Sidenhen er overvejelser om et partnerskabsaftale med et kinesisk selskab blevet luftet, men aldrig ført ud i livet.

Nu kigger man i stedet mod andre asiatiske lande, som eksempel Thailand, hvor Jysk snart åbner sin første butik.