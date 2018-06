Indsatsleder om rådhusbrand: - En forholdsvis kraftig brand

Sammen med kollegaer fra Beredskab og Sikkerhed i Randers, Favrskov og Djursland blev indsatsleder Kirsten Dyrvig tidligt onsdag morgen kaldt ud til en brand på rådhuset i Grenaa.

De fik meldingen om branden cirka klokken fire i morges, og hurtigt var mange brandfolk til stede ved byens rådhus.

- Vi får sat talstærkt ind med tre røgdykkerhold, som får lokaliseret, hvor det brænder og får det slukket ned. Vi får røgudluftet, så vi får sigtbarhed til efterslukningen efterfølgende, siger Kirsten Dyrvig.

Forholdsvis kraftig brand

Brandvæsnet var i gang ved rådhuset i cirka to timer, og det lykkedes dem hurtigt at få styr på flammerne i bygningen.

- Det har været en forholdsvis kraftig brand inden for den lokalitet, som de kravlede i, men så snart vi begyndte at få luftet ud, så var der egentlig styr på det, og så skete der ikke yderligere, siger Kirsten Dyrvig.

Brand- og røgskade

Rådhuset har onsdag været lukket, og medarbejderne, der ellers skulle være mødt ind til arbejdsdagen i bygningen, fik i morges besked på at blive hjemme på grund af branden.

Branden på rådhuset har da også forårsaget både brand- og røgskader, forklarer Kirsten Dyrvig.

- Der er sket brandskade af et vist omfang, noget røgskade, og noget vandskade. Lige nu er den lokale krisestab sat i værk i forhold til at få sikret arbejdspladser for de kontorarbejdere, der ikke længere har et sted, de kan være.

Brandårsag ukendt

Østjyllands Politi har det meste af dagen været til stede ved rådhuset, hvor undersøgelser har været i gang med henblik på at fastslå en brandårsag.

Politiet oplyste i en pressemeddelelse tidligere onsdag, at der blandt andet skulle laves en brandstedsundersøgelse på stedet. Rådhuset var spærret af, mens undersøgelserne var i gang.

Ændringer for borgere i Grenaa

Branden på byens rådhus betød i dag ændringer for Grenaas borgere. Onsdag blev borgerservice blandt andet varetaget fra Auning.

Også torsdag vil der være ændringer. Her vil borgerservice-opgaverne blive løst fra lokaler ved Ungeindsatsen og UU Djursland. Det oplyser Norddjurs Kommune på sin facebookside.