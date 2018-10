Indsamling: Der ligger en omsorg i hjemmestrikkede sokker

- Varme fødder er noget af det vigtigste for at kunne holde varmen, fortæller Rikke Sejthen.

Til dagligt er hun HR og administrationschef, men når vinteren nærmer sig, så bliver størstedelen af hendes tid brugt på frivilligt arbejde for at hjælpe hjemløse.

Indsamlingen af sokker foregår via facebooksiden Hjemløs Århus.

Lige nu er hun i gang med indsamlingen ”Soktober”, som skal indsamle sokker til herbergerne i Aarhus, så de kan dele dem ud til de hjemløse.

- Jeg ved fra værestederne, at sokker er noget af det, de deler rigtig meget ud, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også V om hjemløse-uro: Flyt herberget væk fra Klosterport

Det er den frivillige organisation Hjemløs i Århus, som Rikke Sejthen har stiftet, som står bag indsamlingen. På Facebook har siden næsten 8000 følgere.

- Når oktober er slut, så henter jeg sokkerne, og kører dem ud til værestederne, og så har de fyldt deres lager op, fortæller Rikke Sejthen.

Man kan aflevere alle slags sokker til de hjemløse. Flere strikkeklubber donerer en masse hjemmestrikkede. Foto: Hjemløs Århus.

Rikke Sejthen kunne sagtens have opsøgt en stor butikskæde og spurgt, om de vil donere sokkerne – men det handler om mere end det.

- Det handler om at gøre noget godt for andre, og vise, at der skal ikke så meget til - sammen løfter vi i flok, fortæller hun.

Læs også Hegn mod hjemløse skal pilles ned: Frygter lort og anarki

Det er alle slags sokker, de tager imod. Der er mange nye sokker, som bliver afleveret, men også rigtig mange varme hjemmestrikkede sokker, som strikkeklubber kommer med.

Der ligger en særlig omsorg i at få et par hjemmestrikkede sokker. Mie Elgaard Larsen, studerende.

Mødes for at strikke sokker

Mie Elgaard Larsen er til dagligt studerende. Hun mødtes i lørdags sammen med 14 andre kvinder for at støtte projektet ved at strikke sokker.

- Der ligger en særlig omsorg i at få et par hjemmestrikkede sokker, fortæller Mie Elgaard Larsen.

I Huset Trøjborg mødtes kvinder for at strikke sokker til de hjemløse. Foto: Pernille Randrup Pedersen

Hun er selv opvokset med strikkeri. Hendes mor og bedstemor har altid strikket – og givet meget af det til velgørenhed. Derfor vil hun gerne gøre det samme.

- Det er kun elskede mennesker, der har hjemmestrikket sokker. Det sagde min højskolelærer altid. Og i forhold til at få et par tennissokker, så ligger der noget dybere i at få noget hjemmestrikket, siger Mie Elgaard Larsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Kvinderne mødes igen næste lørdag for at få strikket flere sokker. Foto: Pernille Randrup Pedersen

I to timer strikkede de alle sammen, så meget de kunne nå. Men det er ikke helt nok til at få et par færdigt. Derfor mødes de igen næste lørdag. Men tanken var heller ikke bare at masseproducere, men at være fælles om det.

- Det var mest tænkt som en kickstart, da man ikke kan nå at strikke et par sokker på to timer. Vi lærte også af hinanden på tværs af alder, fortæller Mie Elgaard Larsen.

Det giver en god læring

Det er også hele essensen af indsamlingen til Soktober. Det handler om at sætte fokus på at hjælpe andre.

Læs også Rikke laver påskefrokost for hjemløse

- Der er noget læring i det for børn. Det kan jeg også se, når de kommer med donationerne, siger Rikke Sejthen.

I december afholder Hjemløs Århus også en julefrokost for de hjemløse. Sidste år var der omkring 200 med – og 400 udefra havde doneret ting til julefrokosten.

- Det er et sammenskudsgilde, hvor alle kan være med til at give et bidrag, fortæller Rikke Sejthen.

Klargøring af påskefrokost for hjemløse på Værestedet i Aarhus. Foto: Privatfoto

Og grunden til, hun bruger så meget tid på at hjælpe andre, er egentlig ret enkel.

- Jeg synes, de hjemløse er de svageste i samfundet. Dem skal vi hjælpe og gøre noget godt for, siger Rikke Sejthen.

Herunder fortæller Råbin Bille om, hvordan det er at være hjemløs. Arkivindslag fra september 2017.