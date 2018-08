Ilden er tilbage på Middelalder Festival: - Vi havde forberedt elektrisk lys

Ophævelsen af forbuddet mod åben ild betyder, at Middelalder Festivalen i Horsens ikke længere skal erstatte ild i faklerne med elektrisk lys eller bål og grillkul med gasgrill og el-blus, og det er projektkoordinator Anders Kramer Vestergaard meget glad for.

- Det havde praktisk ikke haft en ekstrem stor betydning, vi havde forberedt os på, at der var forbud mod åben ild. Men vi er meget glade for, at vi nu kan levere en festival af lige så høj kvalitet som de tidligere år, siger han.

Læs også Skoleleder: Forældre bør læse 20 minutter dagligt med deres store børn

Selvom det ikke havde en praktisk betydning, er han sikker på, at stemningen havde været en anden.

- Stemningen ville klart have været en anden. Ilden i faklerne og bålene skaber en stor lyskulisse, som man kan hygge sig med. Det giver folk en følelse af at komme ud af hverdagen, fortæller han.

Stemningen ville klart have været en anden. Ilden i faklerne og bålene skaber en stor lyskulisse, som man kan hygge sig med. Det giver folk en følelse af at komme ud af hverdagen. Anders Kramer Vestergaard, projektkoordinator, Middelalder Festival i Horsens

Folkene bag Middelalder Festivalen havde forberedt sig på forbuddet mod åben ild ville ramme sammen med festivalen.

Middelalder Festival havde forberedt sig på, at festivalen i år skulle være uden levende ild. Foto: Scanpix

- Vi havde forberedt madboderne på, at de måtte finde andre løsninger i form af gasgrill, el-blus og lignende. Der ville være røget et stort element, de ville ikke kunne vise, hvordan maden bliver tilberedt, og den indlevelse som vi skaber hos publikum, er en stor del af festivalen.

Ifølge Anders Kramer Vestergaard er det nemlig noget helt særligt, at gæsterne får den ægte oplevelse af madkulturen.

- Vi har frivillige, der skal formidle madkulturen i middelalderen, det påvirker publikum på en helt anden måde, når de kan dufte, mærke og høre den stegende syden fra bålet.

Vi har frivillige, der skal formidle madkulturen i middelalderen, det påvirker publikum på en helt anden måde, når de kan dufte, mærke og høre den stegende syden fra bålet. Anders Kramer Vestergaard, projektkoordinator, Middelalder Festival i Horsens

Der bliver dog stadig taget forbehold og opfordret til, at folk skal være ekstra opmærksomme.

- Vi har tredoblet vores brandbekæmpelsesudstyr i form af blandt andet brandslukkere, brandhaner og trykvandslukkere, som vi selvfølgelig stadig beholder. Man kan aldrig være for sikker.

Selvom festivalen er glade for, at de nu kan levere en festival i rette ånd, har det givet dem en hel del travlhed op til festivalens start.

- Vi er blevet nødt til at starte forfra. Vi har skullet genfinde en masse ting, der egentlig var løst. Så det har givet en del travlhed op til festivalens start.