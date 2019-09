I dag skærpes straffen for at køre bil med håndholdt mobil markant

Nu skal det ikke længere kun give røde ører og en bøde at bruge håndholdt mobil under kørsel.

Fra i dag tirsdag den 10, september koster det et klip i kørekortet, hvis multitaskende bilister bliver taget med hænderne på telefonen i stedet for rattet.

Og det nye tiltag skal og bør gøre en forskel, lyder det fra juridisk konsulent ved interesseorganisationen FDM, Dennis Lange:

- Alt andet lige, så er respekten for at miste kørekortet – som klippet i kørekortet er første skridt imod – større, end respekten for ”bare” at skulle betale en bøde, siger han til TV 2.

I dag er straffen, at føreren skal betale 1500 kroner i bøde og en afgift på 500 kroner til Offerfonden.

4 procent gør det

Manglende opmærksomhed på vejen er medvirkende til hver tredje dødsulykke i trafikken, viser tal fra Rådet for Sikker Trafik.

Og mobiltelefonen er ifølge FDM en af de helt store opmærksomheds-syndere.

- Det har alvorlige konsekvenser, og det er bare et øjeblik, der skal til, før det går galt, lyder det fra den juridiske konsulent.

00:33 Det bør og skal gøre en forskel, at det nu koster et klip i kørekortet, hvis bilister bliver taget med hænderne på telefonen i stedet for rattet, lyder det fra Dennis Lange. Luk video

Alene sidste år sigtede politiet knap 22.500 personer for brug af håndholdt mobil i trafikken – på både cykel og i busser, lastbiler og biler.

Og i en undersøgelse lavet af Kantar Gallup for Rådet for Sikker Trafik indrømmer 34 procent af danskerne, at de sommetider lader blikket falde på GPS eller mobiltelefonen under kørsel.

Længe undervejs

Beslutningen om at indføre den skærpede straf til de skærmglade chauffører er dog ikke helt dugfrisk. Allerede sidste år blev forslaget vedtaget af et enigt Folketing.

Men på grund af udfordringer med politiets IT-systemer, som skal håndtere 'klippene' i kortet elektronisk, har netop den del af vedtagelsen haltet bagud. Problemer, som nu skulle være faldet på plads.

Derfor vil det fra den 10. september - udover bøden på 1500 kroner og afgiften på 500 kroner til Offerfonden - også koste et klip i kortet, hvis ordensmagten fanger bilisterne med hænderne på de elektroniske opmærksomhedskrævere.

Forbuddet omfatter håndholdt brug af mobiltelefoner, tablets, GPS’er, computere, smartwatches og walkie-talkier.

Rådet for Sikker Trafik forventer også, at det nye initiativ vil have en afskrækkende effekt.

- Et klip i kørekortet er et godt forebyggende redskab, siger chefkonsulent Pernille Ehlers.

Hvor en bøde er ude af verden, når den er betalt, så har klippet i kortet ifølge chefkonsulenten en virkning fremadrettet:

- Det gode ved et klip i kørekortet er, at det ikke bare virker bagudrettet. Det virker også forebyggende. Du ved, at tredje gang falder hammeren, og der siger al erfaring, at så tænker folk sig om en ekstra gang, siger hun.

