I aften tændes lysene i Danmarks mest julede gade

Den er efterhånden Favrskovs største turistattraktion. Fredensgade i Hinnerup der hvert år i december bliver til et julemekka uden lige.

Stort set alle beboerne har pyntet op til jul og har tusindvis af lys klar til at blive tændt i aften. Ligesom tidligere foregår julelystændingen nemlig den 30. november kl. 20.

Tidligere år skønnes det, at 70.000 mennesker kigger forbi gaden i løbet af december, og især den første aften, hvor alle lysene tændes, er gået hen og blevet noget af et tilløbsstykke.

- Kom i god tid, da alle lys tændes på samme tid klokken 20.00, og der er mange mennesker. Gaden er lukket af, så parker din bil og kom til fods, skriver beboerne i Fredensgade da også i en begivenhed på Facebook.

Her har knap 500 skrevet, at de deltager, men mon ikke der kommer mange flere.

Også Hinnerup Garden kigger forbi og spiller julemusik i Fredensgade fra kl. 19.45-20.30.

Det er blevet en populær tradition for mange at tage til Hinnerup netop i aften. Her ses menneskemængden i Fredensgade sidste år på samme dato.

Begyndte som drilleri

Den store julelys-tradition på Fredensgade begyndte for cirka 20 år siden og begyndte som et drilleri mellem to genboer. Men gennem årene er det blevet mere og mere omfattende - og nu er 20 husstande med i det.

Vi har vænnet os til de mange mennesker, men man kan da godt blive lidt træt af det i løbet af december. Peter Schmidt, beboer, Fredensgade

- Det tager mig cirka tre dage - fra morgen til aften - at gøre klar til det, hvis vejret er godt. Men hvis det regner og blæser, tager det længere tid, sagde en af beboerne, Peter Schmidt, sidste år til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvert år i julen er Fredensgade et stort tilløbsstykke, og det gør da også et indhug i privatlivet for vejens beboere.

- Vi har vænnet os til de mange mennesker, men man kan da godt blive lidt træt af det i løbet af december, hvis man for eksempel har været ude at køre en tur, og vi så skal holde i kø for at komme hjem. Men vi har jo selv skabt det, så vi er selv ude om det, har Peter Schmidt forklaret.

Og det er altså i aften - lørdag den 30. november kl. 20 - at der bliver trykket på den helt store kontakt i Hinnerup.