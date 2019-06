Hvem skal du stemme på? Tag vores test her

Tag testen her: Kandidattest til folketingsvalget



Så er den god nok. Der er udskrevet valg til afholdelse Grundlovsdag den 5. juni.

Der er lagt op til en lang valgkamp, og politikerne kommer til at stå i kø for at overbevise dig om, at du skal stemme på dem.

Men hvem af dem er du mest og mindst enig med?

Find ud af det i vores kandidattest.



Det politiske landskab har ændret sig lidt siden folketingsvalget i 2015, idet både Nye Borgerlige, Stram Kurs og Klaus Riskær Pedersen er blevet opstillingsberettigede.

Reglerne om udskrivelse af valg står i grundlovens paragraf 32. Af rent praktiske hensyn vil der normalt gå mindst 20 dage mellem udskrivelse og afholdelse af et folketingsvalg. Denne gang går der så 29 dage.

Statistik set

Hvis man går op i statistik, er tirsdag historisk suverænt den mest populære dag at udskrive folketingsvalg. De seneste to folketingsvalg har dog begge fundet sted om torsdagen. I år bliver det på en onsdag.

TV 2 og TV 2-regionerne er gået sammen med data- og analysevirksomhederne Megafon og Paqle for at udarbejde kandidattesten, som skal hjælpe dig med at blive klogere på politikerne i dit område.